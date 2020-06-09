اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:10 ص
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اضبط مخالفة.. وقف أعمال تطوير مزلقان قطار مسجد وصيف فى الغربية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:00 ص
اضبط مخالفة.. وقف أعمال تطوير مزلقان قطار مسجد وصيف فى الغربية وقف أعمال تطوير مزلقان القرية
الغربية - محمد طارق

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اشتكى أهالى قرية مسجد وصيف التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ، من الإهمال الشديد الذى تتعرض له القرية ووقف العمل فى مزلقان القرية بعد معاناة استمرت لسنوات لتطويره  .

وفى هذا الصدد قال إبراهيم زغلول أجد أهالى القرية ، بعد معاناة استمرت لسنوات طويلة ومناشدات المحافظة واعضاء مجلس النواب لتطوير مزلقان القرية والذى كان يعد من المزلقانات الوحيدة التى لم يتم تطويرها ، ثم إدراجه ضمن خطة تطوير المزلقانات وبالفعل بدء العمل به ، وفوجئنا بعدم تطوير الكوبرى الخاص به والهالك منذ سنوات مثلما تم فى القرى المجاورة .

وأضاف : بدء العمل بعدما فشلنا فى موافقة الأجهزة التنفيذية فى تطوير الكوبرى المتهالك والذى قد يؤدى إلى كارثة مستقبلية ، وبعد حوالى شهرين من العمل قام الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، بزيارة القرية وتفقد الأعمال ، ومنذ ذلك الوقت والعمل متوقف تماما مما جعل أهالى القرية يفتحون الطريق لقضاء احتياجاتهم .

وأشار إلى أنهم قاموا بإرسال عشرات الشكاوى والاستغاثات إلى مكتب المحافظ وصندوق الشكاوى بالديوان العام ، بأن العمل متوقف منذ حوالى 5 أشهر دون تدخل أحد ، مضيفا أن جميع مزلقانات القرى المجاورة كان يتم تطويرها بالكبارى الخاصة بها فى شهر واحد فقط ، مطالبا محافظ الغربية بالرد على الشكاوى التى أرسلت إليه دون جدوى وسرعة الانتهاء من مدخل القرية الوحيد .

مزلقان القرية.
مزلقان القرية.

 

مزلقان القرية
مزلقان القرية

 

وقف أعمال التطوير
وقف أعمال التطوير

 

وقف أعمال تطوير مزلقات القرية
وقف أعمال تطوير مزلقات القرية

 

وقف أعمال تطوير مزلقان القرية.
وقف أعمال تطوير مزلقان القرية

 


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