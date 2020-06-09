اضبط مخالفة.. وقف أعمال تطوير مزلقان قطار مسجد وصيف فى الغربية

الغربية - محمد طارق

اشتكى أهالى قرية مسجد وصيف التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ، من الإهمال الشديد الذى تتعرض له القرية ووقف العمل فى مزلقان القرية بعد معاناة استمرت لسنوات لتطويره .

وفى هذا الصدد قال إبراهيم زغلول أجد أهالى القرية ، بعد معاناة استمرت لسنوات طويلة ومناشدات المحافظة واعضاء مجلس النواب لتطوير مزلقان القرية والذى كان يعد من المزلقانات الوحيدة التى لم يتم تطويرها ، ثم إدراجه ضمن خطة تطوير المزلقانات وبالفعل بدء العمل به ، وفوجئنا بعدم تطوير الكوبرى الخاص به والهالك منذ سنوات مثلما تم فى القرى المجاورة .

وأضاف : بدء العمل بعدما فشلنا فى موافقة الأجهزة التنفيذية فى تطوير الكوبرى المتهالك والذى قد يؤدى إلى كارثة مستقبلية ، وبعد حوالى شهرين من العمل قام الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، بزيارة القرية وتفقد الأعمال ، ومنذ ذلك الوقت والعمل متوقف تماما مما جعل أهالى القرية يفتحون الطريق لقضاء احتياجاتهم .

وأشار إلى أنهم قاموا بإرسال عشرات الشكاوى والاستغاثات إلى مكتب المحافظ وصندوق الشكاوى بالديوان العام ، بأن العمل متوقف منذ حوالى 5 أشهر دون تدخل أحد ، مضيفا أن جميع مزلقانات القرى المجاورة كان يتم تطويرها بالكبارى الخاصة بها فى شهر واحد فقط ، مطالبا محافظ الغربية بالرد على الشكاوى التى أرسلت إليه دون جدوى وسرعة الانتهاء من مدخل القرية الوحيد .



مزلقان القرية.



مزلقان القرية



وقف أعمال التطوير



وقف أعمال تطوير مزلقات القرية