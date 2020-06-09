اليوم السابع
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استرداد 7500 متر بعد إزالة التعديات عن الأراضى الزراعية شرق الإسكندرية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:13 م
استرداد 7500 متر بعد إزالة التعديات عن الأراضى الزراعية شرق الإسكندرية إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية مواجهة البناء المخالف بكافة أشكاله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لأى مقاول بالبناء بدون ترخيص.

 

وأشار حي ثان المنتزه ثان، شرق الإسكندرية فى بيان له اليوم أنه تم شن حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمعاونة مديرية الزراعة بالإسكندرية، حيث شنت وحدة التدخل السريع برفقة العضو القانوني بالحي، بالتنسيق مع إدارة المعمورة الزراعية، وتم خلالها القيام بتنفيذ الإزالة الفورية لحالات تعديات على الأراضي الزراعية، بكل من طريق مصطفى كامل، وطريق 45 الدولي على مسطح حوالي 7500 م2، وذلك تحت إشراف اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس الحي.

 

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك اتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

 

وحذر محافظ الإسكندرية، بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.


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