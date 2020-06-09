اسباب سيلان الانف عديدة منها الحساسية ونزلات البرد

كتبت فاطمة خليل

اسباب سيلان الانف عديدة ما بين نزلات البرد والحساسية وغيرها من الأسباب، ويحدث سيلان الانف بسبب تهيج أو التهاب الأنف، ولإيقاف سيلان الأنف سيحتاج الشخص إما إلى إيقاف ما يسبب التهاب أنفه أو تناول الأدوية التي تساعد على تقليل الالتهاب وإنتاج المخاط، في هذا التقرير نتعرف على اسباب سيلان الانف، بحسب موقع medicalnewstoday.



اسباب سيلان الانف

اسباب سيلان الانف



اسباب سيلان الأنف عديدة وهو طريقة الجسم للتخلص من أي بكتيريا قد تسبب تهيجًا أو التهابًا وينتج الأنف مخاطًا شفافًا، والذي يمكن أن يتحول إلى اللون الأصفر أو الأخضر بعد بضعة أيام.

قد يكون لدى الشخص سيلان في الأنف لأنه يعاني من حساسية تجاه شيء ما ، بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية، أو نتيجة عوامل بيئية مثل درجة الحرارة.

اسباب سيلان الانف



-الحساسية

وفقًا لمؤسسة الربو والحساسية الأمريكي (AAFA) ، تحدث الحساسية لأن الجهاز المناعي للشخص يتفاعل مع مادة معينة، أو مسببات الحساسية.

تشمل بعض مسببات الحساسية الشائعة حبوب اللقاح وبر الحيوانات والغبار.

يمكن أن يتسبب هذا التفاعل في ظهور العديد من الأعراض ، بما في ذلك سيلان الأنف أو العطس أو الحكة في العين أو خدش الحلق أو السعال.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، تشمل خيارات العلاج النموذجية للحساسية استخدام:

-مضادات الهيستامين

-مزيلات الاحتقان

-الستيرويدات الأنفية

تعمل مضادات الهيستامين عن طريق منع المستقبلات في جسم الشخص التي تسبب الالتهاب.

يمكن للشخص تناول الجيل الثاني من مضادات الهيستامين حتى أربع مرات فوق الجرعة الموصى بها إذا لم تساعد الجرعة الموصى بها بعد فترة من الوقت.

وفقًا لوكالة AAFA ، تعمل مضادات الاحتقان عن طريق تقليل التورم في الأنف الذي يسبب الاحتقان.

تقلل الستيرويدات الأنفية أيضًا التورم في أنف الشخص ، لكنها تفعل ذلك باستخدام آلية مختلفة.



سيلان الانف

اسباب سيلان الأنف منها نزلات البرد



اسباب سيلان الأنف وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن أن تسببها العديد من الفيروسات نزلات البرد ، على الرغم من أن أكثرها شيوعًا هو فيروس الأنف.

يمكن أن يتسبب البرد في إصابة الشخص بسيلان الأنف يمكن أن تشمل أعراض البرد الأخرى ما يلي:

-العطس

-احتقان أو انسداد الأنف

-التهاب الحلق

-الصداع

-آلام الجسم

عادة ما تكون نزلات البرد أسوأ خلال اليوم الثاني أو الثالث ويمكن أن تستمر لمدة أسبوعين في بعض الحالات.

لا تتطلب نزلات البرد أي علاج وفقا لمركز السيطرة على الأمراض ، فإن البرد يتحسن من تلقاء نفسه.

ولكن لكي يساعدوا أنفسهم على الشعور بتحسن، يجب على الشخص "الراحة وشرب الكثير من السوائل".





اسباب سيلان الأنف منها التهاب الجيوب الأنفية



يشارك التهاب الجيوب الأنفية بعض الأعراض مع نزلات البرد يحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما لا تستطيع السوائل مغادرة الجيوب الأنفية ، مما يسمح بتطور البكتيريا.

عادة ما يكون السبب فيروسًا، ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن يكون عدوى بكتيرية.

وفقًا لبعض الخبراء، فإن معظم الأشخاص الذين يعانون من نزلة برد سوف يصابون أيضًا بالجيوب الأنفية.

بالإضافة إلى سيلان الأنف ، فإن التهاب الجيوب الأنفية له أعراض أخرى مشابهة لأعراض البرد.

اسباب سيلان الأنف منها التهاب الأنف غير التحسسي



التهاب الأنف غير التحسسي يسبب أعراض التهاب الأنف دون الحساسية تشمل هذه الأعراض انسداد الأنف أو سيلانه والعطس.

محفزات التهاب الأنف غير التحسسي تشمل التغيرات في الطقس والتعرض للروائح الكاوية أو دخان السجائر والتغيرات في الضغط الجوي.

على سبيل المثال ، تشير دراسة قديمة في المجلة الأمريكية لعلم الأنف إلى أن الأشخاص المعرضين للهواء البارد ، مثل أولئك الذين يتزلجون ، يمكن أن يعانون من التهاب الأنف الناجم عن الهواء البارد.