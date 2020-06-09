اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات قى القانون الجديد.. تعرف عليها

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:00 ص
اختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات قى القانون الجديد.. تعرف عليها الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الخاصة بإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات، من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المقدم من الحكومة، وفيما يلى نرصد آليات إنشاء هذا الجهاز ودوره:

وفقا للقانون

يُنشأ جهاز يسمى "الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة".

 تكون للجهاز الشخصية الاعتبارية.

يتبع الجهاز رئيس مجلس الوزراء.

يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.

يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة.

يصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان.

يتضمن هذا القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، فى مجموعه، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

 

 

 


اخبار اليوم

عاجل

اخبار مصرية

اعلانات الطرق

جهاز الاعلانات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق العامة فى مجموعه

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:41 م

تعرف على نسبة الخزانة العامة من حصيلة "إعلانات الطرق" وحالات الإعفاء

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:00 ص

قانون تنظيم إعلانات الطرق العامة يعظم موارد الدولة ويقضي علي العشوائية والفوضي.. و يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.. نواب: يحظر وضع الإعلانات واللافتات بدون ترخيص ويوحد جهة الولاية وعقوبات رادعة للمخالفين

السبت، 30 مايو 2020 02:00 ص

وكيل محلية البرلمان: قانون تنظيم إعلانات الطرق يعظم الموارد ويقضى على العشوائية

السبت، 30 مايو 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة