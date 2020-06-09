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إندبندنت: عودة 400 ألف شخص لأعمالهم فى نيويورك مع رفع إغلاقات كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:28 ص
إندبندنت: عودة 400 ألف شخص لأعمالهم فى نيويورك مع رفع إغلاقات كورونا نيويورك
كتبت: نهال أبو السعود

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بدأت مدينة نيويورك فى رفع إغلاقات كورونا وتتوقع عودة 400 ألف شخص إلى العمل بعد أن استوفت فى النهاية المقاييس السبعة المطلوبة التى من بينها انخفاض فى الوفيات فى المستشفيات، وقالت صحيفة الإندبندنت إنه بموجب القواعد الجديدة سيتم السماح لبعض أنشطة البناء والتصنيع بالاستئناف، وكذلك بعض متاجر التجزئة، وإن كان ذلك فى شكل خدمات التوصيل فقط.

وستسمح المرحلة الثانية للشركات بإعادة الفتح مثل وصالونات الشعر وسيُسمح لهم ذلك بشرط أن يتمكنوا من تلبية متطلبات التباعد الاجتماعي.

وانتقلت معظم بقية الولاية بالفعل إلى تلك المرحلة، لكن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، يقول إنه لا يتوقع أن تفعل مدينته ذلك حتى يوليو.

وتراجعت بعض الشركات أيضًا فى الأيام الأخيرة بسبب الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد بعد تدمير بعض الممتلكات مثل واجهات المتاجر والبضائع.

ومع عودة نسبة صغيرة من سكان نيويورك إلى العمل، تبقى الأسئلة والتحديات حول الكيفية التى سيحافظون فيها على إجراءات التباعد الاجتماعى فى القطارات ومترو الأنفاق المزدحم عادةً، قال خبير السياسات الحضرية جوناثان باولز، المدير التنفيذي لمركز المستقبل الحضرى: "ستتجه الأنظار إلى مدينة نيويورك خلال الشهرين المقبلين".

وبحلول الأسبوع الأول من شهر يونيو، انخفضت الوفيات اليومية إلى الأرقام الفردية، وانخفض عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى 200-300 فى اليوم مقارنه  بأوائل أبريل حيث كان هناك أكثر من 6000 إصابة جديدة بعدوي كورونا يوميا.

واستيقظت المدينة بالفعل إلى حد ما، حيث جذب الطقس الدافئ الناس في الهواء الطلق، وقدمت المزيد من المطاعم خدماتها وسار آلاف الأشخاص احتجاجًا على قضية فلويد، وقال عدد من سكات المدينة إنهم يشعرون بالتفاؤل للعودة مستمدين قوتهم من الأزمات الماضية مثل الأزمة المالية فى السبعينيات، وذروة الجريمة في التسعينيات والهجمات في 11 سبتمبر 2001.


الولايات المتحدة

جورج فلويد

أخبار أمريكا

نيويورك

وباء كورونا

إغلاقات كورونا

اقتصاد أمريكا

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