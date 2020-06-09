إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

سجلت البحرين إصابة رضيعة لا يتجاوز عمرها أيامًا معدودة بفيروس كورونا، وذلك حسب تفاصيل أثر المخالطين التي تنشرها وزارة الصحة البحرينية.

ووفقا لصحيفة الأيام البحرينية، فإن رضيعة بحرينية تبلغ من العمر «صفر» وتحمل الحالة رقم «5251»، تبين إصابتها بعدوى الفيروس المستجد بعد مخالطتها للحالة رقم «4768» وتعود لبحرينية تبلغ من العمر «23 عامًا»، وتم فحصها بعد ظهور أعراض الفيروس عليها، وتم تحديد وفحص جميع المخالطين المعروفين.

وكانت وزارة الصحة البحرينية، أعلنت اليوم الثلاثاء تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 28 حالة.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الوفاة جاءت لمقيم كان لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان أحد الحالات القائمة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البحرين إلى 15731 حالة. ولفتت إلى أن 280 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 10606.

وشددت وزارة الصحة البحرينية على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية وتقليل المخالطة للحد من انتشار "كورونا".