اليوم السابع
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إصابات كورونا فى تركيا تتجاوز حاجز الـ 182 ألفا والوفيات 4729

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:53 م
إصابات كورونا فى تركيا تتجاوز حاجز الـ 182 ألفا والوفيات 4729 كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت الصحة التركية اليوم الثلاثاء تسجيل 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 182114 والوفيات إلى 4729، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وأمس، أعلنت نقابة العاملين بالصحة الثوريين في تركيا أن 12 شخصًا يعملون في مستشفى "إبن سينا" بجامعة أنقرة قد أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي فقط، حيث جاء في بيان النقابة أن أسباب انتشار الفيروس نتيجة لخطوات التطبيع ، وتم التأكيد على أن عمال النظافة والصيانة يتعرضون للخطر في المستشفيات.

وتقدمت النقابة بمطالب للحفاظ علي العاملين في مجال الصحة، من بينها توفير حق التنقل في ظروف صحية، وعمل مسحات بشكل منتظم، وتوفير معدات الحماية الشخصية بشكل كامل ومنتظم، وتوفير أماكن استراحة كافية في أماكن عمل المستشفيات، كما يجب جعل مناطق الاستراحة الحالية صحية أكثر.

وكانت أعلنت وزارة الصحة التركية امس عن تسجيل 23 وفاة و914 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة،وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة التركية، أول أمس السبت، ارتفاع إجمالى عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4669 بزيادة 21 حالة وفاة والإصابات إلى 169 ألفا و218 بزيادة 878 إصابة خلال 24 ساعة.

وقال وزير الصحة التركى، فخر الدين قوجا، فى تغريدة دونها على موقع توتير: "توفى خلال 24 ساعة 21 شخصًا بوباء كورونا".


كورونا

فيروس كورونا

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COVID19

علاج كورونا

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