إسرائيل تسجل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 18180

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، تسجيل نحو 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرفع الإجمالي إلى 18180 إصابة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها سجلت 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 17925حالة.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أن هناك 2523 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا من بينها 29 حالة خطيرة ، بينما توفت 298 حالة حتى الآن.