إسرائيل تسجل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 18180

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، تسجيل نحو 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرفع الإجمالي إلى 18180 إصابة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.
وأمس، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها سجلت 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 17925حالة.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أن هناك 2523 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا من بينها 29 حالة خطيرة ، بينما توفت 298 حالة حتى الآن.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل حالتي وفاة و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية في اسرائيل إلى 17863 إصابة من بينهم 298 حالة وفاة.
وأظهرت الحصيلة المسائية الصادرة عن وزارة الصحة حول مٌستجدات كورونا، أن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 2474، في زيادة بلغت 67 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وعن حالة المرضى، بيّنت المعطيات الرسمية أن الحالة الصحية لـ39 مصابا وصفت بالمتوسطة، في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 27، تم وصل 23 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.
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