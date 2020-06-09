اليوم السابع
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إخلاء سبيل نجل رجل أعمال بالإسماعيلية أقام حفل زفاف وقت الحظر بكفالة 4 آلاف جنيه

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:35 م
إخلاء سبيل نجل رجل أعمال بالإسماعيلية أقام حفل زفاف وقت الحظر بكفالة 4 آلاف جنيه اللواء جمال الغزالى مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قرر القاضي الجزئي بمحكمة الإسماعيلية إخلاء سبيل "م. س. ا" عريس  قرية النورس والذي أقام الجمعة الماضية فرحا، وقت الحظر بكفالة 4 آلاف جنيه علي ذمة القضية.

وكان قد أمر المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية حبس "م. س. ا" نجل رجل أعمال بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب قيامه بإقامة فرح بفيلا والد العروسة، بقرية النورس، المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية.

كانت نيابة الإسماعيلية الكلية برئاسة المستشار وليد جمال، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، قد قررت ضبط وإحضار والد العريس رجل الأعمال "س .ا" ووالد العروس "ع. ح" مالك الفيلا التي أقيم بها حفل زفاف العروسين بقرية النورس المطلة علي بحيرة التمساح بالإسماعيلية، ولم تتمكن مباحث مركز الإسماعيلية من ضبطهما حتى الآن.

كما طلبت النيابة العامة من مباحث مركز الإسماعيلية تحديد شخص مطربي الحفل، ومسؤولي قرية النورس التي أقيم بها حفل الزفاف.

وكانت قد وجهت النيابة للمتهم، تهمة مخالفة قرار رئيس مجلس الوزارء بحظر التجمعات وإقامة الحفلات.

كانت قوة من مباحث مركز شرطة الإسماعيلية بإشراف اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية والرائد محمد هشام، رئيس مباحث المركز، والنقباء محمد جبر ومصطفي جميل وملهم البلتاجي معاوني المباحث، قد تمكنوا من إلقاء القبض على عريس، "م. س . ا"، نجل رجل أعمال بالإسماعيلية، بعد إقامته حفل زفافه، في فبلا وقت الحظر الجمعة الماضية، بقرية النورس، المطلة علي بحيرة التمساح بالإسماعيلية، بحضور بعض لاعبى بالنادى الإسماعيلى، وعدد كبير من مشاهير ونجوم كرم القدم، ونجوم المهرجانات عمر كمال وكزبرة وحنجرة.

وتمكنت قوة أمنية أمنية أمس، بفض حفل الزفاف وتحرير محضر للعريس، وطلبت نيابة الإسماعيلية الكلية برئاسة المستشار وليد جمال، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية حضور المدعو "م. س. ا" العريس.

كان قد تلقى اللواء جمال الغزالى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد، بتلقى مركز الشرطة معلومات عن وجود تجمع بفرح نجل أحد رجال الأعمال بالإسماعيلية، بحضور بعض لاعبى بالنادى الإسماعيلى، وعدد كبير من مشاهير ونجوم كرم القدم، ونجوم المهرجانات عمر كمال وكزبرة وحنجرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وقامت بفض الفرح، وعمل محضر بالواقعة.

وقال مصدر أمنى، إن الفرح أقيم فى أوقات حظر التجوال، كما شهد الفرح تجمع عدد كبير من الشخصيات، فى مخالفة لقرار منع التجمع فى ظل الإجراءات التى تتخذ للحماية والوقاية من كورونا.

 

 

 


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