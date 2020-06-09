اليوم السابع
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أول متبرع بالبلازما فى أسيوط: هدفى إنقاذ حياة مريض مصاب بفيروس كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:51 م
أول متبرع بالبلازما فى أسيوط: هدفى إنقاذ حياة مريض مصاب بفيروس كورونا الدكتور وليد مازن أول متبرع بالبلازما في محافظة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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قال الدكتور وليد مازن أخصائي النساء والتوليد بمستشفى الإيمان العام وأول متبرع بالبلازما في محافظة أسيوط وأحد المتعافين، أنه لم ينتظر لحظة بعد الإعلان عن بدء استقبال المتبرعين بالبلازما من المتعافين من فيروس كورونا وتوجه إلى جامعة أسيوط، وكان أول المتبرعين.

وأضاف مازن خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأمر كله لوجه الله سبحانه والهدف منها إنقاذ حياه بنى آدم، وقبل أيام كنت فى نفس الموقف وكنت فى أمس الحاجة لمن يساعدنى ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى ورحمته من علينا بالشفاء فما نفعله الآن ليس لشخص أو هيئة وإنما اعتراف برحمة الله سبحانه وتعالى بنا ولإنقاذ أشخاص فى أمس الحاجة لمن ينقذهم.

وأشار مازن إلى أنه استمر بمستشفى العزل أكثر من 35 يوما فى مستشفى  العزل بملوى وتم عمل أكثر من مسحة  حتى خرج معافى من هذا الفيروس. 

وكان الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قد أعلن اليوم عن استقبال أول متبرع بالبلازما المستخدمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، وذلك من الدكتور وليد مازن أخصائي النساء والتوليد بمستشفى الإيمان العام وذلك عقب تعافيه من الإصابة بالفيروس .

وكشف رئيس جامعة أسيوط عن تكليف بنك الدم بالمستشفى الجامعي الرئيسي بإستقبال الراغبين بالتبرع بالبلازما ممن مر على تعافيهم من الإصابة بالكورونا 14 يوم من آخر مسحة تم إجراءها وثبت سلبيتها ، موجهاً دعوته لكافة المتعافين ممن تنطبق عليهم الشروط بالتوجه إلى بنك الدم للتبرع بالبلازما والتي أثبتت التجارب فعاليتها في علاج الحالات الحرجة من مصابي كوفيد 19 ، مشيراً إلى أن المتعافي الواحد يمكنه التبرع 8 مرات خلال أول 3 أشهر من تعافيه  أو بواقع 3 مرات شهريا خلال تلك المدة ، مضيفاً أن التبرع الواحد يستخدم في علاج حالتين  أو ثلاث حالات مما يساعد في إنقاذهم بمشيئة الله ، ويمثل فرصة جديدة لمواصلة حياتهم على نحو طبيعي .

 


أول متبرع بالبلازما

المتعافين من كورونا

جامعة اسيوط

اخبار مصر

تقارير مصر

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