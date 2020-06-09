أمن القليوبية يضبط 19 تاجر مخدرات بقليوب والعبور وبنها

القليوبية - نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 19 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بالقبض على 19 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة وبنها وقليوب والعبور وكفر شكر والخصوص، وأسفرت الحملة عن ضبط 950 جرام هيروين،و200 جرام من مخدر الشادو، و230 جراما من مخدر الأستروكس، وكيلو جرام من مخدر الحشيش. وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم لها بقصد البيع والترويج على عملائهم وجار اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

وفى سياق آخر ألقت مباحث مركز قليوب القبض على تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص، بينهم 4 سيدات، لقيامهم بترويج المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بالقبض على تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص بينهم 4 سيدات، وهم "م ش ح" 32 سنة، و"ان ع" 34 سنة، و"ع ع ع" 17 سنة، عاطلين، وضبط 4 سيدات، وهن "ح م ع"، 49 سنة، و"د ط ع"، 19 سنة، و" ع م ع"، 42 سنة، و"ا ع ا" 17 سنة، وبحوزتهم 300 جرام هيروين وحشيش، و150 جرام من مخدر الشادو.

وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.