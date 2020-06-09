اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تخصص 500 مليون يورو لدعم بناء محطات لشحن السيارات الكهربائية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:14 م
ألمانيا تخصص 500 مليون يورو لدعم بناء محطات لشحن السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مصدران حكوميان لرويترز اليوم الثلاثاء إن وزارة الاقتصاد الألمانية تريد تخصيص 500 مليون يورو (566.95 مليون دولار) من حزمة برلين التحفيزية الكبيرة لتشجيع مستثمري القطاع الخاص على بناء محطات لشحن السيارات الكهربائية.

وقال المصدران إن الوزارة اقترحت أيضا إنفاق 1.5 مليار يورو إضافية على دعم الإنتاج المحلي لخلايا البطاريات، وهو ما سيرفع تمويلات حالية لنفس الغرض إلى أكثر من المثلين.

وأضاف المصدران أن الخمسمئة مليون يورو المتبقية من إجمالي 2.5 مليار يورو جرى التعهد بها لوسائل النقل الكهربائية ضمن حزمة التحفيز البالغة قيمتها 130 مليار يورو، يجب أن تخصص لدعم البحث والتطوير.

 

ألمانيا

محطات شحن

سيارات كهربائية

الحكومة الألمانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة