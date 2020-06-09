ألمانيا تخصص 500 مليون يورو لدعم بناء محطات لشحن السيارات الكهربائية

رويترز

قال مصدران حكوميان لرويترز اليوم الثلاثاء إن وزارة الاقتصاد الألمانية تريد تخصيص 500 مليون يورو (566.95 مليون دولار) من حزمة برلين التحفيزية الكبيرة لتشجيع مستثمري القطاع الخاص على بناء محطات لشحن السيارات الكهربائية.

وقال المصدران إن الوزارة اقترحت أيضا إنفاق 1.5 مليار يورو إضافية على دعم الإنتاج المحلي لخلايا البطاريات، وهو ما سيرفع تمويلات حالية لنفس الغرض إلى أكثر من المثلين.

وأضاف المصدران أن الخمسمئة مليون يورو المتبقية من إجمالي 2.5 مليار يورو جرى التعهد بها لوسائل النقل الكهربائية ضمن حزمة التحفيز البالغة قيمتها 130 مليار يورو، يجب أن تخصص لدعم البحث والتطوير.