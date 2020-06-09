أفريقيا نيوز: استقاله رئيسة البرلمان الإثيوبي بسبب تأجيل الانتخابات

كتبت - هند المغربي

قدمت كيريا إبراهيم، رئيسة مجلس النواب الإثيوبي، مجلس الاتحاد، استقالتها من منصبها، مستشهدة بالفراغ الدستوري الذي يلوح في الأفق مع الانتخابات المؤجلة. وفق إفريقيا نيوز.

وأفاد الموقع الإخبارى، أنه تم الإعلان عن استقالتها أولاً من قبل Tigray TV الإقليمي. وقالت شركة أديس ستاندرد المملوكة للقطاع الخاص إن استقالة كيريا كانت نتيجة لنتائج مجلس التحقيق الدستوري بشأن الانتخابات المؤجلة.





ووفقا لمكتب شؤون الاتصالات في تيجري ، استقالت كيريا قائلة أنها لا تريد أن تكون جزءًا من نظام حيث "يتم انتهاك الدستور وتشكيل حكومة استبدادية" .

وذكر الموقع الاخبارى أن إثيوبيا ، التي تخضع حاليًا لحالة طوارئ مدتها خمسة أشهر مفروضة على جائحة الفيروس التاجي ، أجلت أيضًا الانتخابات المنتظرة كثيرًا. تنتهي صلاحية تفويض الحكومة الحالية في أكتوبر ورفض رئيس الوزراء أبي أحمد مؤخرًا دعوات لتشكيل حكومة انتقالية.