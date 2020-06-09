اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:55 ص
خالد صلاح
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أسهم أوروبا تتراجع والبنوك تضغط على السوق

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:01 ص
أسهم أوروبا تتراجع والبنوك تضغط على السوق اسهم - صورة أرشيفية
رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، إذ تسبب انخفاض أسهم شركة بريتش أمريكان توباكو البريطانية والبنوك في وقف موجة صعود مدفوعة بالتفاؤل إزاء التعافي العالمي من أزمة فيروس كورونا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، فيما انخفض مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو 4.3 بالمئة بعد مكاسب على مدى ستة أيام.

وهوى سهم بريتش أمريكان توباكو 2.8 بالمئة ليدفع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن للتراجع بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح المعدلة والإيرادات السنوية بسبب تأثير إجراءات عزل عام مطولة في جنوب إفريقيا والمكسيك.

وما زال المؤشر الأوروبي القياسي يحوم قرب أعلى مستوياته منذ أوائل مارس، وبما يقل 14 بالمئة فقط عن أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما أغلق المؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا في وول ستريت عند أعلى مستوى على الإطلاق أمس الاثنين.

وقدمت أسهم شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والأغذية والمشروبات الدعم للسوق إذ ارتفعت بما يتراوح بين 0.6 بالمئة و1.6 بالمئة.

 


اسهم اوروبا

جنوب إفريقيا

كورونا

بنوك منطقة اليورو

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