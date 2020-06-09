اليوم السابع
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أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى 2020 والتطبيق يوليو المقبل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:07 ص
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى 2020 والتطبيق يوليو المقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى بعد إعلان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء خطة إعادة هيكلة الدعم، والتى سيتم تطبيقها بداً من يوليو القادم وحتى يوليو 2021، وفيما يلى أسعار شرائح  الكهرباء للقطاع التجارى:-

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65  قرش).

2- الشريحة الثانية  من صفر إلى  250  كيلو وات ( 115 قرش ).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600  كيلو وات ( 140 قرش).

4- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف  كيلو وات (155 قرش).

5- الشريحة الخامسة من صفر إلى  أكثر من ألف كيلو وات ( 160 قرش)


أسعار الكهرباء 2020

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