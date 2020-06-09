اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:26 م
خالد صلاح
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أذربيجان: أوفينا بالتزامانا بخفض الإنتاج بموجب اتفاق أوبك+

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:07 م
أذربيجان: أوفينا بالتزامانا بخفض الإنتاج بموجب اتفاق أوبك+ نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الطاقة اليوم الثلاثاء، إن أذربيجان أوفت بالتزاماتها بموجب اتفاق أوبك+ بشأن خفض الإمدادات، مع امتثال البلاد لحصة إنتاجها بنسبة تجاوزت 98 بالمئة في مايو.

واتفقت أوبك وروسيا وحلفاء، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، في البداية على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية في شهري مايو ويونيو. ووافقت المجموعة يوم السبت على تمديد تلك التخفيضات حتى نهاية يوليو.

وقالت الوزارة إن الإنتاج اليومي للنفط ومكثفات الغاز في أذربيجان في مايو بلغ 650 ألف برميل يوميا، بما في ذلك 557.200 ألف برميل يوميا من الخام و92.800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز.

وبموجب اتفاق أوبك+، يتعين على أذربيجان خفض الإنتاج اليومي في مايو ويونيو، والآن في يوليو، إلى 554 ألف برميل من مستواه في أكتوبر 2018 البالغ 718 ألف برميل. ومن المقرر أن ترتفع الحصة بعد ذلك إلى 587 ألف برميل يوميا حتى ديسمبر و620 ألف برميل يوميا من يناير 2021 إلى أبريل 2022.

وانخفض النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الاثنين، على الرغم من اتفاق أوبك+ لتمديد الاتفاق لمدة شهر، لأن السعودية واثنين من المنتجين الخليجيين الآخرين قالوا إنهم لن يواصلوا تخفيضاتهم الإضافية الطوعية التي يتم تنفيذها بالإضافة إلى التزامات الحصص.

 


أذربيجان

نفط

اوبك

روسيا

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