اليوم السابع
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Fda تمنح ترخيص استخدام لاختبار صينى للكشف عن كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:18 م
Fda تمنح ترخيص استخدام لاختبار صينى للكشف عن كورونا اختبارات للكشف عن كورونا
كتبت هند عادل

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أعلنت شركة Genetron Holdings ومقرها الصين أنها تلقت إذن استخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية fda لمجموعات الكشف عن فيروس كورونا، وكذلك تصاريح من السلطات المحلية لتصدير المنتج.

ووفقا لتقرير لوكالة "بلومبرج" قالت غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الأدوية والمنتجات الصحية ، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن اختبارات الكشف عن الفيروسات التي طورتها شركة Genetron Health بشكل مستقل ، تم إدراجها في قائمة الشركات المصنعة لكواشف فيروس كورونا المعتمدة من قبل الغرفة التجارية الصينية لاستيراد وتصدير الأدوية والمنتجات الصحية.

fda

وقد حصلت الاختبارات بالفعل على علامة CE التي توضح المطابقة الأوروبية وشهادات أخرى تتعلق بالصحة والسلامة والمعايير البيئية للمنتجات التي يتم بيعها داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

يعتقد أن اختبار Genetron SARS-CoV-2 RNA يكتشف بشكل فعال عينات واسعة النطاق لفيروس كورونا تتضمن مميزاته دقة محسنة من خلال الكشف عن تسلسلين جينيين مختلفين ومحددين للغاية لـفيروس كورونا ، بالإضافة الى أنه سريع وسهل التشغيل ، ويمكن معالجته أقل من 2.5 ساعة ومقاوم للتلوث.

وقررت الصين، اليوم الاثنين، إجراء اختبارات الحمض النووى بشكل إلزامى على ثمانى فئات خلال الفترة المقبلة؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن اختبارات الأحماض النووية، التى تستخدم للكشف عن كورونا، ستكون إلزامية للأشخاص الذين لهم تاريخ من الاتصال الوثيق بمرضى كوفيد- 19 مثل: مقدمى الرعاية والعاملين فى المجال الطبى والأقارب ومرضى عيادات الحميات والمسافرين الوافدين وموظفى الموانيء الحدودية والسجون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

 

 


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