اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 03:47 م
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لاقتراب نفاد الجرعات ..

CNN: أمريكا تطالب شركة جلعاد بتكثيف إنتاج ريميسيفير المثبت لعلاج لكورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:00 م
CNN: أمريكا تطالب شركة جلعاد بتكثيف إنتاج ريميسيفير المثبت لعلاج لكورونا تكثيف جرعات ريميدسيفير
كتبت إيناس البنا

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قال الدكتور روبرت كادليك، مسئول في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، لشبكة CNN ، إن الإمدادات الحالية للحكومة الأمريكية من عقار الريمدسيفير ، الدواء الوحيد المعروف إنه يعمل ضد Covid-19 ، ستنتهي في نهاية الشهر.
 
وستخرج شحنة الحكومة الأخيرة من الدواء في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، لذا تكثف شركة جلعاد ساينس ، الشركة التي تصنع الدواء لصنع المزيد ، ولكن من غير الواضح كم سيكون متاحًا هذا الصيف.
 
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وقال كادليك "في الوقت الحالي ، ننتظر أن نسمع من جلعاد ما هو توافرهم المتوقع للدواء عندما ننتقل من يونيو إلى يوليو". "نحن نوعًا ما ليس في المفاوضات ، ولكن في المناقشات مع جلعاد وهم يتوقعون مدى توفر منتجهم."
 
 
 
الشهر الماضي ، أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA تفويضًا طارئًا لعلاج ريميديسيفير ، وهو دواء مضاد للفيروسات في الوريد درس لعلاج الإيبولا، ولكنه يستخدم الآن في مرضى كوفيد في المستشفى، وعلى الرغم من أنه ليس دواءً ضخمًا ، فقد أظهرت دراسة أنه يقلل 4 أيام من الإقامة في المستشفى ، من 15 إلى 11 يومًا.
 
وقال، مساعد وزير الصحة والخدمات الإنسانية لشؤون الاستعداد والاستجابة ، إن الحكومة تعمل لمساعدة جلعاد "في مواجهة بعض تحديات سلسلة التوريد فيما يتعلق بالمواد الخام والقدرة على تسريع العملية".
 
وقال إن شركة جلعاد أعطت "نطاقًا عامًا" لتسليم الدواء لشهري يوليو وأغسطس ، ثم "توسع بشكل كبير بداية من سبتمبر وأكتوبر وحتى الخريف، حيث فتحوا إنتاجهم ومعالجتهم".
 
قدمت جلعاد بعض التفاصيل العامة لكنها قالت إنها تخطط لتوفير أكثر من 500 ألف دورة علاجية بحلول أكتوبر ، وأكثر من مليون بحلول ديسمبر، حيث توضح في موقع على الإنترنت لمقدمي الرعاية الصحية: "بعد التبرع ، ستعمل الشركة بشكل وثيق مع الحكومات وأنظمة الرعاية الصحية لتوفير الوصول لمقدمي الرعاية الصحية لوصف ريميسيفير للمرضى المناسبين".
 
وقالت المتحدثة باسم جلعاد سونيا تشوي لشبكة CNN "نخطط للعمل مع الحكومة الأمريكية لتحديد توزيع ما بعد التبرع بالتصميم".
 
في أوائل شهر مايو ، قامت الحكومة بتوزيع كمية صغيرة من ريمسيفيسير مباشرة على حوالي 20 مستشفى في جميع أنحاء البلاد دون توضيح سبب اختيار تلك المستشفيات على المستشفيات الأخرى، ولكن الآن ، تستخدم صيغة توزيع تعتمد على عدد المرضى الذين أبلغتهم المستشفيات .
 

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ريمديسفير لعلاج كورونا

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