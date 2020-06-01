دراسة: عقار ريمديسيفير ساعد المصابين بأعراض متوسطة لكورونا

(رويترز)

قالت شركة جيلياد ساينسز الأمريكية لصناعة الأدوية إن دراسة أظهرت أن عقارها ريمديسيفير المضاد للفيروسات أدى إلى تحسن أكبر بين مرضى يعانون أعراضا متوسطة الشدة لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وهناك متابعة وثيقة لعقار ريمديسيفير منذ منحته إدارة الأغذية والعقاقير موافقة طارئة لاستخدامه في الأول من مايو أيار استنادا إلى نتائج دراسة أخرى أجرتها المعاهد الوطنية للصحة وأظهرت أن العقار خفض مدة بقاء المرضى في المستشفيات بنسبة 31 بالمئة، أو بأربعة أيام تقريبا، مقارنة بدواء بديل.

أما النتائج الجديدة التي أعلنتها جيلياد ساينسز فقد توصلت إليها دراسة مُعدّة لتقييم مدى أمان وفعالية معالجة المرضى بريمديسيفير لخمسة أيام وعشرة أيام إضافة إلى طرق العناية العادية بالمرضى الذين يعانون أعراضا متوسطة الشدة لكوفيد-19، وذلك مقارنة بعلاجهم بالطرق العادية وحدها.