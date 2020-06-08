6 منتجات هندسية تتصدر قائمة الأكثر تصديرا بالعالم بقيمة 1.3 مليار دولار

كتبت سماح لبيب

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية عن دخول صادرات مصر من المنتجات الهندسية قائمة أفضل 10 مصدرين على مستوى العالم فى عام 2019، ليصبح إجمالى المنتجات الهندسية بالقائمة 6 منتجات بدلاً من 3 منتجات بـ2018، ويأتى ذلك فى إطار خطة المجلس ووزارة التجارة والصناعة لدعم الصادرات المصرية لـ 2030.

وأشار المجلس التصديرى، فى بيان له، إلى أن إجمالى صادرات الـ6 منتجات بالقائمة بنهاية 2019 وصلت لـ1.3 مليار دولار، حيث احتلت "الغسالات والسخانات الكهربائية، والضفائر الكهربائية، والتلفزيونات، والبوتاجازات، والكابلات النحاسية"، مراكز فى قائمة أكثر 10 صادرات هندسية بالعالم، فيما أشار المجلس على استمرار عمله فى الفترة المقبلة على دعم وتعزيز وتوفير وتذليل كافة العقبات أمام المصدريين المصريين فى كافة القطاعات الهندسية لزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة فى العديد من البلاد المختلفة.

وأضاف التصديرى للصناعات الهندسية أن أهم الدول التى استحوذت على صادرات مصر الهندسية خلال 2019 جاءت كالتالى "المملكة المتحدة بنسبة 11.5 % والإمارات بنسبة 8.3%، وسلوفاكية بنسبة 8%، والسعودية بنسبة 6.8%، والمجر بنسبة 6.2%، وفرنسا بنسبة 6.1%، والعراق بنسبة 4.3%، والجزائر بنسبة 4.3%، وليبيا بنسبة 3.6%..

وأكد التصديرى للصناعات الهندسية أن مجلس الإدارة الجديد يسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة عدد الأعضاء بالمجلس، وتوفير كافة التسهيلات والأفكار وحل كافة مشاكل الأعضاء الموجودين أو حتى الجدد الذى يتطلع المجلس لجذبهم فى الفترة المقبلة، مؤكدا سعى المجلس ومجلس الإدارة على الوصول إلى المستهدف من الصادرات المصرية وفق المخطط له فى الفترة المقبلة، ودعم خطط الدولة ووزارة التجارة والصناعة لتحقيق خطة 2030.