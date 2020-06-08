4 علاجات طبيعية لتخفيف مشاكل البشرة عند الأطفال بالصيف

كتبت إيناس البنا

قد تصبح بشرة طفلك الحساسة عرضة للطفح الجلدي والحكة ومشاكل جلدية أخرى خلال فصل الصيف، وهنا نقدم بعض العلاجات الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية والتي ستساعد على تهدئة بشرة طفلك، وعموما فإن رعاية الأطفال، خاصة خلال الأشهر القليلة الأولى ، مهمة صعبة للغاية، فبشرة طفلك ليست ناعمة فحسب ، بل حساسة أيضًا ، لذا يجب أن تكوني أكثر حذرًا عند اختيار منتجات العناية بالبشرة لطفلك، وبما أن جلده لا يزال في مرحلة نموه الأولية ، فقد يكون طفلك أكثر عرضة لأمراض الجلد مثل الطفح الجلدي أو الأكزيما الطفولية أو حتى الأمراض الأكثر شدة.

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" ، يمكن أن تكون بعض المواد الكيميائية الموجودة في منتجات العناية بالبشرة ضارة للغاية لطفلك، وبعض المكونات مثل العطور الاصطناعية والبارابين والفورمالديهايد والكبريتات وغيرها قد تسبب جميعها مشاكل في النمو وتهيج الجلد ومشاكل في التنفس والعديد من المشاكل لطفلك.

لذلك ، يوصى دائمًا باستشارة طبيب الأطفال قبل اختيار أي منتج للأطفال، وكن مستعدًا أيضًا للتعامل مع أي مشاكل جلدية قد تؤثر على طفلك هذا الصيف، ليس عليك بالضرورة الاعتماد على الأدوية الصيدلانية لمعالجة مشاكل بشرة طفلك.

وهناك العديد من العلاجات الخالية من المواد الكيميائية التي يمكنك تجربتها، وفيما يلي قائمة ببعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تهدئة الطفح الجلدي لطفلك وجفافه والحكة.



دقيق الشوفان غالبًا ما يعاني الأطفال من الطفح الجلدي الحاد والالتهاب والحكة خلال هذا الموسم، ويمكن أن يكون حمام الشوفان علاجًا رائعًا لهذه المشاكل، وذلك من خلال إضافة الشكل مطحون ناعم ويمكن إضافته إلى حوض الاستحمام المملوء بالماء الفاتر. خشب الصندل يشتهر خشب الصندل بخصائصه الطبية التي لا تفيد البشرة الحساسة فحسب ، بل تساعد أيضًا في مكافحة الحرارة والطفح الجلدي. غالبًا ما يعاني الأطفال من الطفح الجلدي الحاد والالتهاب والحكة خلال هذا الموسم، ويمكن أن يكون حمام الشوفان علاجًا رائعًا لهذه المشاكل، وذلك من خلال إضافة الشكل مطحون ناعم ويمكن إضافته إلى حوض الاستحمام المملوء بالماء الفاتر.يشتهر خشب الصندل بخصائصه الطبية التي لا تفيد البشرة الحساسة فحسب ، بل تساعد أيضًا في مكافحة الحرارة والطفح الجلدي.

زيت جوز الهند فقط امزجى بعض مسحوق خشب الصندل بالماء الكافي لتشكيل معجون سميك، ثم ضعه على المنطقة المصابة على جلد طفل، وسيعطي تأثير تبريد فوري. يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للفطريات ومضادة للميكروبات ويستخدم على نطاق واسع خاصة لطفح الحفاضات، أيضا يمكن أن يساعد في الطفح الجلدي الفطري على الجلد، فقط ضع الزيت قبل وضع الحفاضات على طفلك لأنه يعمل كمزلق ويمنع التلامس المباشر مع الجلد.

حليب الثدي في حالة الطفح الجلدي الفطري ، أضيفي بضع قطرات من زيت جوز الهند في الماء الفاتر أثناء الاستحمام لطفلك. أحد أكثر العلاجات الطبيعية الواعدة والبسيطة للطفح الجلدي عند الأطفال حديثي الولادة والتي تركز على كل من الجزء الداخلي والخارجي لبشرة طفلك هو حليب الثد، وذلك لأن لبن الأم مليء بالجلوبيولين المناعي الذي يساعد في مكافحة العدوى.

ما عليك سوى وضع بضع قطرات على المنطقة المصابة من جلد طفلك.

في حالة الاحمرار الشديد والتهيج والحكة والصديد وما إلى ذلك ، يرجى استشارة طبيب الأطفال.