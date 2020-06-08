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20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:26 م
20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر سجائر - ارشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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ضخت الشركة الشرقية للدخان نحو 20.8 مليار سيجارة محلية وأجنبية فى الأسواق خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى فى الفترة من يناير 2020 حتى نهاية مارس 2020.

و كشفت الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومبانى" فى بيان لها عن إنتاج  نحو 15.351 مليار سيجارة مصرية خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى، مقارنة بإنتاج 14.859 مليار سيجارة خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى ، وكان المستهدف تحقيق أكثر من 16 مليار سيجارة.

وأشارت الشركة فى بيان الصحفى ، إلى أنه تم إنتاج  نحو 5.425 مليار سيجارة  أجنبية فى الربع الثالث ، مقارنة بـ 4.808 مليار سيجارة خلال الفترة المقارنة وكان المستهدف تحقيق 5.708 مليار سيجارة ، مضيفة أن حجم المخزون انخفض بنسبة 18% نتيجة انخفاض مخزون التبغ الخام ومواد التعبئة والتغليف ، وسجلت السجائر المحلية والمشتركة ارتفاعا بنسبة 10% من الايرادات فى الربع الثالث.

وحول أرباح الشركة خلال فترة التسعة أشهر أشارت الشركة انها بلغت 3.130 مليار جنيه مقابل 2.896 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من العام المالى الماضى ، مشيرة الى أن الايرادات بلغت خلال نفس الفترة 11.367 مليار جنيه مقابل 10.559 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية للربع الثالث بلغت الارباح نحو 914 مليون جنيه ، فيما بلغت الايرادات 1.22 مليار جنيه.

 


السجائر

الشرقية للدخان

قطاع الاعمال العام

استهلاك السجائر

اليوم السابع بلس

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