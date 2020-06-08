176مليون دولار من مرفق البيئة العالمى لـ24 مشروعا زراعيا مع الأمم المتحدة

هند المغربي

رحبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بقرار مجلس مرفق البيئة العالمية بتخصيص مبلغ 176 مليون دولار أمريكي لـ 24 من مشروعاتها التي تربط بين الزراعة وقضايا البيئة. واتخذ المجلس هذا القرار في جلسته الثامنة والخمسون، وهي أول جلسة يتم عقدها عبر الانترنت.

وتتناول المشاريع التي تقودها الفاو الأزمات البيئية العالمية التي تؤثر على إنتاجية واستدامة النظم الزراعية في الأراضي والمياه عبر خمس قارات. وتساهم أربعة مشاريع في نيكاراجوا وغينيا وكينيا وأوزبكستان في برنامج مرفق البيئة العالمية الخاص بتأثير نظم الأغذية واستخدامات الأراضي وإصلاحها.

ويهدف هذا البرنامج الذي يقوده البنك الدولي إلى حماية خدمات النظام البيئي من خلال تضمين أنظمة الإنتاج في المناظر الطبيعية الأوسع نطاقاً. ويستكمل مشروع آخر في تنزانيا برنامج تأثير المناظر الطبيعية المستدامة للأراضي الجافة التابع لمرفق البيئة العالمية.

وتركز باقي المشاريع على حماية المياه الدولية والعابرة للحدود. وسوف يساعد أحدها البرازيل وأوروجواي في إدارة Merin Lagoon ، وهي بحيرة صناعية ضخمة من المياه العذبة تدعم ملايين الطيور المهاجرة. وسيساعد مشروع آخر كمبوديا وفيتنام على مراقبة مياههما الجوفية الثمينة وإدارتها بشكل مشترك في منطقة دلتا نهر الميكونج.

وقال المدير العام للفاو شو دونيو: " ستساعد هذه المشاريع صغار المزارعين وصيادي الأسماك والغابات على تنويع سبل عيشهم وتعزيز قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ وعوامل الإجهاد الرئيسية الأخرى، مثل فيروس كوفيد-19 لافتا إلى أنه سيتم تنفيذها بالشراكة مع وتمويل مشترك من قبل حكومات ألبانيا والجزائر والبرازيل وبوركينا فاسو وكمبوديا وجورجيا وغينيا وإندونيسيا والأردن وكينيا ولبنان وليبيا ومدغشقر وموريتانيا والمكسيك والجبل الأسود والمغرب ونيكاراجوا وبابوا غينيا الجديدة وبيرو وتنزانيا وتايلاند وتونس وتوفالو وأوكرانيا وأوروجواي وأوزبكستان وفيتنام واليمن.