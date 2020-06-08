وكيل صحة سوهاج يستقبل أول حالة متعافية من كورونا في معهد القلب

سوهاج - عمرو خلف

استقبل الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة في محافظة سوهاج أول حالة مصابة بكورونا يتم عزلها في مستشفي معهد القلب والجهاز الهضمي في محافظة سوهاج عقب تخصيصه كمستشفي عزل في المحافظة.

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج في بيان لمديرية الصحة، أنه تواجد داخل المعهد برفقة الأطباء أثناء استقبال اول حالة عزل في المعهد مصابة بكورونا وذلك بهدف التأكد من تطبيق بروتوكول وزارة الصحة المخصص في ذلك الشأن، إضافة الي إرسال رسالة دعم للأطباء والتمريض وكل أعضاء الفريق الطبي، عن طريق التواجد معهم، وأشار إلى أنه تأكد أيضًا من وجود كل المستلزمات الوقائية للفريق الطبي مؤكدًا توفير أي احتياجات للفريق الطبي تضمن لهم سلامة العمل.

وأوضح أن محافظة سوهاج تستقبل الحالات التي تحتاج إلى عزل طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة في معهد الجهاز الهضمي وفي المستشفي التعليمي، بينما تستقبل حالات الإحالة في الحميات وسوهاج العام إضافة إلى تشغيل بعض المستشفيات المركزية كمستشفيات إحالة أيضًا طبقًا لخطة وزارة الصحة التوسعية في المستشفيات.