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وفاة ممرضة بتخصصى بنى سويف مصابة بفيروس كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:24 م
وفاة ممرضة بتخصصى بنى سويف مصابة بفيروس كورونا محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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أعلن الدكتور أحمد بغدادى المتحدث الإعلامى لمديرية الصحة ببنى سويف، اليوم الإثنين، عن وفاة اول حالة بين الأطقم الطبية بمستشفيات المحافظة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف بغدادى فى بيان منذ قليل أن الممرضة كوثر محمد وتعمل فى قسم الأشعة بمستشفى بنى سويف التخصصى أصيبت بفيروس كورونا واحتجزت فى قسم العناية المركزة بالمستشفى،  ثم الاخير وتوفيت متأثرة بالفيروس.

ومن جانبهما نعى محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى والدكتور محمد يوسف الممرضة التى تفانت فى عملها حتى لقيت ربها وهى من جيش مصر الأبيض الذين يعملون بإخلاص فى علاج مرضى الفيروس.

يذكر أن محافظ بنى سويف أكد عليد مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مثنيا على الفرق والأطقم الطبية التى تتقدم الصفوف فى مجابهة تداعيات المرض ،مؤكدا على أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لا تدخر جهدا فى توفير متطلباتهم الوقائية، واحتياجات المنظومة الصحية لمواصلة المشوار لمواجهة الفيروس بالشكل المطلوب، مهنئا المتعافين من فيروس كورونا ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

 

 


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