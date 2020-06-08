وزير الدفاع العراقى والسفير الأوكرانى فى بغداد يبحثان التعاون المشترك

بحث وزير الدفاع العراقى جمعة عناد سعدون، اليوم الاثنين، مع السفير الأوكرانى فى بغداد فيكتور نيدوباس، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.
وذكر بيان لوزارة الدفاع نقلته الوكالة العراقية للأنباء "نينا"، أن الجانبين بحثا، خلال اللقاء، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين.
وزير الدفاع العراقى والسفير الأوكرانى فى بغداد يبحثان التعاون المشتركالإثنين، 08 يونيو 2020 06:22 م
وزير الدفاع العراقى جمعة عناد سعدون
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بحث وزير الدفاع العراقى جمعة عناد سعدون، اليوم الاثنين، مع السفير الأوكرانى فى بغداد فيكتور نيدوباس، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.
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