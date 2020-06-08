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وزير الاتصالات: الضغط على الإنترنت الثابت تضاعف وساعات الذروة أصبحت 15 ساعة

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:00 ص
وزير الاتصالات: الضغط على الإنترنت الثابت تضاعف وساعات الذروة أصبحت 15 ساعة وزير الاتصالات
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن هناك إمكانية للمواطن أن ينقل من شركة لأخرى ويحتفظ برقمه، موضحاً أنه إذا كان المواطن غير راضٍ عن الشركة التى يتلقى منها الخدمة وكل ما يربطه الرقم الذى تحتفظ به دائرته الاجتماعية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الانتقال بالرقم موجود ولكن كانت إجراءاتها معقدة وكان يستلزم موافقة الشركة المطلوبة، لافتاً إلى أنه حاليا من حق المواطن الانتقال ويقدم طلبا وفي خلال 24 ساعة الشركتين ملزمتين أن يقدموا الخدمة، بشرط أن يسدد فاتورة أخر شهر له. 

ولفت وزير الاتصالات إلى أن الرقم أصبح لا يدل على الشركة المشترك فيها، مؤكداً أنه يتم الاحتفاظ بنفس الرقم.

وتابع: "كنا ننشر كل شهر تقارير تقنية على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقياسات 90 نقطة على مستوى الجمهورية للأربع شركات، ويمكن للمواطن أن يعرف الشركة التى تقدم أفضل خدمة في المكان الذى يعيش فيه، ويمكن ينتقل لها ويحتفظ بنفس الرقم".

وأكد أن الضغط على الإنترنت الثابت تضاعف وساعات الذروة أصبحت 15 ساعة بعد أن كانت 7 ساعات قبل جائحة كورونا، حيث التعلم والتدرب على الإنترنت جاء بعد الجائحة.


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