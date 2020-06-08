اليوم السابع
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نقابة الأطباء تنعى طبيبين توفيا بعد إصابتهما بكورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:38 م
نقابة الأطباء تنعى طبيبين توفيا بعد إصابتهما بكورونا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور جورج عطية حبيب، استشارى طب الأطفال، ومدير المركز الطبى التخصصى بالزيتون بالقاهرة، والذى توفى فى الرعاية المركزة بمستشفى السلام بالزيتون إثر إصابته بڤيروس كوڤيد19، داعية الله أن يرحمه برحمته الواسعة ويُسكنه مع الأبرار والشهداء، وتقدمت خالص تعازينا لأسرته الكريمة ولكل مرضاه الذين شهدوا باخلاصه وتفانيه والعزاء أيضآ لكل أصدقائه ومحبيه.

كما نعت نقابة أطباء مصر الشهيد الدكتور محمود خضر استشارى الجراحة العامة، ورئيس قسم الجراحة السابق فى مستشفى أطفال مصر، متأثرًا بمضاعفات فيروس كوفيد 19 فى مستشفى المقطم، المرحوم كان قدوة مميزة مهنيًا وإنسانيًا ولم ينقطع عطاؤه لمرضاه وزملائه وكل من حوله طوال مسيرته المهنية، للفقيد الرحمة و لأسرته الكريمة خالص العزاء.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 55 طبيبا، بعد إعلان وفاة كلا من: الدكتور فايق فخري، مدير مكتب صحة الأقصر سابقا، والدكتور خالد عبد الغفار الضرغامى من شباب أطباء منوف، داعيا الله أن يغفر لهما وأن يدخلهما فسيح جناته.

يأتى ذلك، بعد إعلان الدكتور إبراهيم الزيات، وفاة 6 أطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الأثنين، هم: الدكتور محمود الفولى أستاذ الفارما طب بنها، الدكتور هشام عبد الحميد استشارى الأطفال حلوان، الدكتور محمد عبد الحكيم، استشارى الباطنه حلوان، والدكتور محمد حسن عمر، استشارى الحميات  بالأقصر، والدكتور نبيل خليفة أستاذ العظام طب عين شمس، الدكتور عزت فهمى صليب، استشارى التخدير والعناية بنها، ليُصبح إجمالى من تم إعلان وفاته اليوم من الأطباء حتى الآن 8 أطباء.

 
 
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نقابة الاطباء

وفيات الاطباء بكورونا

شهداء الاطباء بكورونا

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