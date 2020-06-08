نائب محافظ المنيا يناقش المنظومة الالكترونية لوحده المتغيرات المكانية

المنيا- حسن عبد الغفار

عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا موسعا، مع اللواء عماد لطفى مساعد مدير إدارة المساحة العسكرية، وذلك لمناقشة المنظومة الإلكترونية لرصد المتغيرات المكانية بمحافظة المنيا.

جاء ذلك بحضور، العقيد وفقى سعد، المستشار العسكرى للمحافظة، والمستشار محمد عمران ممثل وزارة التخطيط، وممثلى الشركة المنفذة للمشروع، والمهندس محمود عبد الله مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

قال نائب المحافظ، إنه بناءا على تعليمات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى للدولة، فقد تم اختيار محافظة المنيا لتكون أولى محافظات مصر فى تطبيق منظومة المتغيرات المكانية ورصد التعديات، مشيراً إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أى متغيرات بنائية او زراعية او المخالفات باى صورة، بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن فى جميع المحافظات، مما يساعد على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها فى المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

وشهد اللقاء، عرضا تقديميا من شركة إيدج برو، حول برنامج منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة المنيا، تناول العرض أهداف منظومة المتغيرات المكانية، وما تم إنجازه فى المحافظة، ودورة عمل المنظومة .

كما استمع مساعد مدير إدارة المساحة العسكرية، إلى جميع التحديات التى تواجه المتغيرات المكانية بالمحافظة بعد شرح المشروع ودراسة التطبيق عن طريق الشركة المنفذة للمشروع، بدءاً من الرصد فى مركز المتغيرات الرئيسى بإدارة المساحة العسكرية، وإرساله لوحدة المتغيرات المركزية بالمحافظة ثم إرساله للمركز، ثم يتم بعد ذلك إرسال الصورة إلى الوحدة المحلية لتقوم بالمعاينة، ثم تنفيذ الإزالة فى المهد للمخالفين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تنفيذ تجارب عملية وميدانية بداخل مركز المتغيرات المكانية بالمحافظة .

من جانبه قال المهندس محمود عبد الله مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، إن الرصد يكون يوميا عن طريق الأقمار الصناعية، فتقوم برصد أى بناء أو زراعة أو أى تغير على سطح الأرض، وإرساله إلكترونيا إلى الإدارة عن طريق المنظومة من المركز الرئيسى للمتغيرات بإدارة المساحة العسكرية .

على جانب أخر، تلقت محافظة المنيا شكوى من أحد أهالى مركز سمالوط بموعد انعقاد السوق الأسبوعى بسمالوط البلد، وذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء .

أكدت إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أنه تم رصد الشكوى، وعلى الفور أصدر اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا توجيهاته للوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط ، لإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة مثل هذه الأسواق تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية ومنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط وبالاشتراك مع قوة امنية من مركز الشرطة لمنع إقامة السوق.