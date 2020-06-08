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نائب أشمون بالمنوفية يتبرع بـ130 سريرا لمستشفيات العزل وأجهزة تنفس صناعى

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:47 م
نائب أشمون بالمنوفية يتبرع بـ130 سريرا لمستشفيات العزل وأجهزة تنفس صناعى سرير طبى - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تبرع النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، إلى الإدارة الصحية بأشمون، بـ130 سرير عزل لمرض كورونا.

وأضاف مصدر طبى بالمنوفية، أن الادارة الصحية بأشمون وهى الموكلة بتوزيع هذه المنحه الطبية بعد سد العجز بمستشفيات الحميات وقسم العزل بالمستشفى الاميرى وما يتبقى من هذه المنحة يوزع على المستشفيات التى تم الموافقه عليها كمستشفيات عزل لقرى مركز أشمون، 4 جهاز تنفس صناعى ثمن الجهاز الواحد 400 ألف جنيه.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد وافق على غلق مركز للجراحة وجراحة المناظير بشبين الكوم، وذلك لوجود عدة مخالفات فى أقسام (الطوارىء – الرعاية المركزة – جناح العمليات – وحدة المناظير – عيادة كشف الجراحة – غرفة النفايات الطبية الخطرة – التعقيم – المغسلة ) ، وذلك لمخالفته للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة والقرارات الوزارية المنفذة للقانون رقم 311 لسنة 2011 والكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2003.

كما وافق المحافظ على غلق مستشفى خاصة بمركز الشهداء لمدة أسبوع، وذلك لعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى وعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وكذا وجود عدة مخالفات آخرى، مشدداً على عدم تشغيل المنشأة الإ بعد التأكد من تلافى السلبيات والمخالفات المسببة للغلق، وكذا غلق عيادة خاصة بمدينة الشهداء لإدارتها بدون ترخيص وعدم وجود عقد حرق النفايات الخطرة وذلك لحين تقديم مستندات الترخيص.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية (إدارة العلاج الحر ) حيث تلاحظ عدة مخالفات بتلك المنشآت الطبية وذلك من خلال المرور المشترك بين الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية 

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

 


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