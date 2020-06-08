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ميناء دمياط يعلن استقبال 21 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:19 م
ميناء دمياط يعلن استقبال 21 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا ميناء دمياط
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة ميناء دمياط، حركة السفن خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء عدد 1 سفينة حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات و8 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، مع استمرار إجراءات الوقاية ضد كورونا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6125 طن رمل و5219 طن يوريا و2500 طن فول صويا و6000 طن علف بنجر، كما كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2856 طن حديد و15072 طن خرده و5000 طن ذرة و1798 طن زان و19014 طن قمح و2500 طن زيت طعام و1900 طن أرز و11700 طن فول صويا و1300 طن جيلاتين.  

وبلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 686 حاوية مكافئة تشمل فواكة (برتقال و عنب وفراولة وخوخ ورمان ويوسفي ) وخضروات ( بطاطس وخرشوف وسبانخ وخضار مجمد) وحاصلات زراعية ( برسيم وثوم وبصل وليمون ) يتم تصديرها إلى كلا من الأردن والأمارات و السعودية وهولندا وسلوفينيا وأمريكا وبريطانيا وإسبانيا.

كما سجل عدد الحاويات الوارد 968 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1102 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 28064 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 105693 طنا.

كما غادر عدد 2257 شاحنة منها 679 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 36397 من البضائع العامة.

 


ميناء دمياط

حركة السفن

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