مياه المنوفية: تطهير محطات سرس الليان للوقاية من فيروس كورونا

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أنه تم تطهير وتعقيم المبانى والإدارات المختلفة التابعة لفرع سرس الليان، والتى شملت مركز خدمة العملاء ومبنى الإيرادات والمبنى الادارى وعدد من المحطات المختلفة التابعة للشركة ، وذلك ضمن الخطة الاحترازية لتطهير وتعقيم المبانى والإدارات المختلفة تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة.

وأشاد نجيب، بالمجهود المستمر والمتميز من إدارة السلامة والصحة المهنية، ونبه على ضرورة استمرار الجهد المبذول؛ للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وكان الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، قد أكد أن الشركة تسعى وبشتى الطرق لتسهيل سبل التواصل مع عملائها الكرام لتقديم أفضل خدمة فى أسرع وقت ممكن

وأعلن نجيب عن تفعيل مجموعات الواتس الخاصة بالشركة لإعلام المواطنين بأخبار انقطاعات المياه والإعلان عن الأعطال الكبيرة والطارئة كإحدى قنوات الاتصال التى تمتلكها الشركة للتواصل مع عملائها الكرام وفى حالة تلقى شكاوى العملاء فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى يتم التواصل عو طريق الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى ورقم الواتس آب 01220906668.

وأشار إلى تخصيص مجموعة واتس لكل مركز من مراكز المحافظة بحيث يستطيع العميل الدخول على الرابط الخاص بالمركز التابع له والإنضمام إلى مجموعة الواتس ومن ثم الحصول على الأخبار الخاصة بانقطاعات المياه بالمنطقة التابع لها، وكذلك التنبيه بوجود أعطال كبيرة قد تتسبب فى قطع المياه لفترة طويلة .