موسكو تلغي نظام العزل الصحي والتحرك بتصاريح بدءا من الثلاثاء

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أعلن عمدة العاصمة موسكو، اليوم الاثنين، إلغاء نظام العزل الصحي والتحرك بتصاريح في موسكو بدءا من التاسع من يونيو الجاري، وفقا لما جاء في روسيا اليوم.

وكان مركز الاستجابة لفيروس كورونا في روسيا قال اليوم الاثنين، إن عدد الوفيات جراء تفشي الفيروس في البلاد ارتفع إلى 5971 بعد تسجيل 112 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 8985 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي الحالات إلى 476658.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة الروسية عن تسجيل عقار لعلاج مضاعفات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد باسم "إيلسيرا" (ليفيليماب)، وتنتجه شركة التقنيات البيولوجية الروسية (بيوكاد).

وبحسب وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية، فإن الشركة الروسية المنتجة سبق وأن أعلنت أنها تعمل على تسجيل العقار المذكور وفق نظام خاص، نظرا لأهميته في علاج ردة الفعل الخطيرة للجهاز المناعي والتي تهدد حياة المرضى.