اليوم السابع
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مواطن يناشد وزارة الصحة توفير عناية حروق لنجله بعد انفجار تنك بنزين بجواره

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:24 ص
مواطن يناشد وزارة الصحة توفير عناية حروق لنجله بعد انفجار تنك بنزين بجواره الطفل المصاب
الإسماعيلية - السيد فلاح

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ناشد مواطن فى محافظة الإسماعيلية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لإنقاذ حياة نجله الذى تعرض لحروق بنسبة 65%، إثر انفجار تنك بنزين أثناء القيام بأعمال لحام داخل ورشة، المناشدة تبدو هل الحل الأخير الذى لجأ إليه رضا محمد إبراهيم، عامل يومية مقيم بعزبة المرزوقية، التابعة لمدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

ويطلب رضا محمد فى استغاثته بسرعة التدخل لإنقاذ حياة نجله "حسام" البالغ 14 سنة، فى الصف الثانى الإعدادى، من خلال توفير مكان رعاية له داخل أى مستشفى من مستشفيات مصر.

ويقول الأب المكلوم وهو يبكى، انقذوا ابنى، فقد تعرض للحرق، عصر الخميس الماضى، أثناء عمله فى ورشة ميكانيكى، وخلال قيام صاحب الورشة بلحام تنك البنزين، تعرض للانفجار.

كان الابن حسام ممسكا بالتنك، أثناء اللحام، ما عرضه لحرق كامل للجسم، وعلى الفور تم نقله  لمستشفى القصاصين المركزى، والذى قام بتحويله على الفور لمستشفى الإسماعيلية العام، وتم وضعه فى غرفة عادية دون أى اهتمام، وطلب الأطباء منه سرعة البحث عن عناية فى مستشفى حروق لإنقاذ ابنه الذى تتدهور حالته.

المصيبة مصيبتان بالنسبة للأب الذى فقد مساعدًا على تأمين دخل الأسرة، حيث يقول: "أنا عامل يومية، ولا أملك قوت يومى، وليس لدى عمل منذ فترة بسبب جائحة كورونا، وأرى ابنى أمام عينى تتراجع حالته الصحية وتتدهور، ولا أستطيع أن أفعل شيئا له، أطالب وزيرة الصحة بإنقاذ نجلى، الذى كان يساعدنى على مصاريف المعيشة، لكن شاء القدر أن يتعرض للحرق أثناء عمله فى ورشة ميكانيكى".

للتواصل مع الأب: 01006171562

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الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مستشفى حروق

الدكتوره هاله زايد

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انفجار تنك بنزين

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