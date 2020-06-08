مقتل شخص إثر وقوع فيضانات مفاجئة شمال التشيك

أعلن عمال إنقاذ اليوم الاثنين مقتل شخص وفقدان آخر إثر حدوث فيضانات مفاجئة شمال شرقى التشيك.
وأوضحت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الإخبارية الأمريكية أن العشرات من السكان تم إنقاذُهم إثر وقوع هذه الفيضانات شمال مدينة أولوموك على بعد 230 كيلومتراً شرق العاصمة براغ، حيث بلغ ارتفاعُها متراً واحداً وسبقتها عواصف رعدية وأمطار غزيرة.
وأوضحت الشرطة أن امرأة تبلغ من العمر 48 عاماً قتلت بينما فُقدت امرأة أخرى، 74 عاماً، في هذا الحادث.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم عمال الإطفاء الإقليميين في التشيك "لوسي بالازوفا" إنهم أنقذوا عشرات الأشخاص من المباني والسيارات التي غمرتها المياه.
مقتل شخص إثر وقوع فيضانات مفاجئة شمال التشيكالإثنين، 08 يونيو 2020 06:39 م
فيضانات - أرشيفية
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أعلن عمال إنقاذ اليوم الاثنين مقتل شخص وفقدان آخر إثر حدوث فيضانات مفاجئة شمال شرقى التشيك.
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