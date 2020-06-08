اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 07:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل شخص إثر وقوع فيضانات مفاجئة شمال التشيك

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:39 م
مقتل شخص إثر وقوع فيضانات مفاجئة شمال التشيك فيضانات - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن عمال إنقاذ اليوم الاثنين مقتل شخص وفقدان آخر إثر حدوث فيضانات مفاجئة شمال شرقى التشيك.
وأوضحت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الإخبارية الأمريكية أن العشرات من السكان تم إنقاذُهم إثر وقوع هذه الفيضانات شمال مدينة أولوموك على بعد 230 كيلومتراً شرق العاصمة براغ، حيث بلغ ارتفاعُها متراً واحداً وسبقتها عواصف رعدية وأمطار غزيرة.
وأوضحت الشرطة أن امرأة تبلغ من العمر 48 عاماً قتلت بينما فُقدت امرأة أخرى، 74 عاماً، في هذا الحادث.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم عمال الإطفاء الإقليميين في التشيك "لوسي بالازوفا" إنهم أنقذوا عشرات الأشخاص من المباني والسيارات التي غمرتها المياه.


فيضانات

التشيك

فيضانات بالتشيك

عمال إنقاذ بالتشيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة