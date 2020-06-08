مدينة سفاجا يشكل لجنة لحصر التعديات فى منطقة عمارات أبوالنصر وإزالتها (صور)

البحر الأحمر - عماد عرفة

عاينت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم الأثنين ، منطقة عمارات أبوالنصر عقب ورود شكاوى من المواطنين بكثرة الاشغالات حول محيط العمارات ، وتبين من المعاينة تعدى المواطنين على المساحات الخضراء المخصصة من المدينة بتخصيص كل فرد جزء لنفسه بإقامة الأسلاك ووضع الحواجز الخشبية بما يخالف القانون ، مؤكدةً على التصدى بكل حزم لأى أعمال تعدى على هيبه الدولة ومخالفة القانون .

وكلفت رئيس مدينة سفاجا الإدارة الهندسية بمجلس المدينة ، بتشكيل لجنة لحصر أى إنشاءات مخالفة أو كردون زرع بشكل عشوائى أو تعريشات عشوائية حول العمارات ، وناشدت المواطنين بعدم التعدى على الأراضى المملوكة للدولة واحترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة، وعدم مخالفة القانون بوضع إشغالات طريق على الأرصفة والا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على المظهر والشكل الحضارى للمدينة الذى يعود إليهم اولا بالنفع .

كانت شاركت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، امس الأحد، فى إحياء يوم البيئة العالمى بمدينة سفاجا، على حرص المدينة على حماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا أن إدارات البيئة والزراعة والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية قاموا بتوفير 30 شجرة مثمرة تم زراعتها فى محيط قصر ثقافة سفاجا ومقر التأمين الصحى .

شاركت "رئيس المدينة فى غرس الأشجار يرافقها المهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير فى البحر الأحمر فى غرس عدة شتلات من الأشجار المثمرة لإحياء اليوم العالمى للبيئة.

جولة رئيس مدينة سفاجا على أراضى الدولة المتعدى عليه

جولة رئيس مدينة سفاجا على أراضى الدولة المتعدى عليه

جولة رئيس مدينة سفاجا على أراضى الدولة المتعدى عليه

جولة رئيس مدينة سفاجا على أراضى الدولة المتعدى عليه

جولة رئيس مدينة سفاجا على أراضى الدولة المتعدى عليه

جولة رئيس مدينة سفاجا على أراضى الدولة المتعدى عليه

جولة رئيس مدينة سفاجا على أراضى الدولة المتعدى عليه