اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 11:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدينة سفاجا يشكل لجنة لحصر التعديات فى منطقة عمارات أبوالنصر وإزالتها (صور)

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:31 ص
مدينة سفاجا يشكل لجنة لحصر التعديات فى منطقة عمارات أبوالنصر وإزالتها (صور) جولة رئيس مدينة سفاجا على أراضى الدولة المتعدى عليه
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاينت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم الأثنين ، منطقة عمارات أبوالنصر عقب ورود شكاوى من المواطنين بكثرة الاشغالات حول محيط العمارات ، وتبين من المعاينة تعدى المواطنين على المساحات الخضراء المخصصة من المدينة بتخصيص كل فرد جزء لنفسه بإقامة الأسلاك ووضع الحواجز الخشبية بما يخالف القانون ، مؤكدةً على التصدى بكل حزم لأى أعمال تعدى على هيبه الدولة ومخالفة القانون  .

وكلفت رئيس مدينة سفاجا الإدارة الهندسية بمجلس المدينة ، بتشكيل لجنة لحصر أى إنشاءات مخالفة أو كردون زرع بشكل عشوائى أو تعريشات عشوائية حول العمارات ، وناشدت المواطنين بعدم التعدى على الأراضى المملوكة للدولة واحترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة، وعدم مخالفة القانون بوضع إشغالات طريق على الأرصفة والا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على المظهر والشكل الحضارى للمدينة الذى يعود إليهم اولا بالنفع  .

كانت شاركت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، امس الأحد، فى إحياء يوم البيئة العالمى بمدينة سفاجا، على حرص المدينة على حماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا أن إدارات البيئة والزراعة والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية قاموا بتوفير 30 شجرة مثمرة تم زراعتها فى محيط قصر ثقافة سفاجا ومقر التأمين الصحى .

شاركت "رئيس المدينة فى غرس الأشجار يرافقها المهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير فى البحر الأحمر فى غرس عدة شتلات من الأشجار المثمرة لإحياء اليوم العالمى للبيئة.

 

38fe6218-c694-4800-8c95-80c32c033583
جولة رئيس مدينة سفاجا على أراضى الدولة المتعدى عليه

 

46c83fd7-74e1-4135-aa25-70e42bdbd8c9
جولة رئيس مدينة سفاجا على أراضى الدولة المتعدى عليه

 

342bbf19-49fd-46ab-b34e-1d6342a5c51d
جولة رئيس مدينة سفاجا على أراضى الدولة المتعدى عليه

 

77507e9e-de77-4d73-ba9c-c8cd4fbb3671
جولة رئيس مدينة سفاجا على أراضى الدولة المتعدى عليه

 

c218c488-6696-4835-b315-9a0b0360b15e
جولة رئيس مدينة سفاجا على أراضى الدولة المتعدى عليه

 

d3879c82-d970-42b2-90c3-4d80574c6ddd
جولة رئيس مدينة سفاجا على أراضى الدولة المتعدى عليه

 

e160ef86-92b3-4ced-8851-730ce99096bb
جولة رئيس مدينة سفاجا على أراضى الدولة المتعدى عليه

 


البحر الاحمر

حصر التعديات

مجلس مدينة سفاجا

منطقة عمارات ابو النصر

التعديات على اراضى الدولة

ازالات فورية للتعديات

رئيس مدينة سفاجا

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية

حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية

ضبط 4 آلاف شخص لاختراقهم حظر التجول و2735 سيارة مخالفة

ضبط 4 آلاف شخص لاختراقهم حظر التجول و2735 سيارة مخالفة

التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.. وزير التعليم: "كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى.. والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.. وزير التعليم: "كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى.. والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

اعرف عقوبة الامتناع عن تقديم الخدمة لعلاج مصابى كورونا المقررة دستوريا

اعرف عقوبة الامتناع عن تقديم الخدمة لعلاج مصابى كورونا المقررة دستوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة