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مدينة الطود: إحلال وتجديد مدرسة السادات ورفع 300 طن مخلفات وقمامة

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:32 ص
مدينة الطود: إحلال وتجديد مدرسة السادات ورفع 300 طن مخلفات وقمامة رئيس مدينة الطود يتابع إحلال وتجديد مدرسة السادات
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، جولة لمتابعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مبنى مدرسة السادات الإبتدائية بنجع المهيدات بقرية العديسات قبلى، وإحلال وتجديد مبنى الحمله الميكانيكية بالوحده المحليه لمركز ومدينة الطود، وذلك برفقة هشام علي أبايزيد رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي.

وخلال الجولة تابع رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال إدارة النظافة والتجميل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية لقرى العديسات بحري، والعديسات قبلي ، والطود غرب ، والمريس ، ومنشية النوبة، وتفقد تنفيذ حملات النظافة لرفع التراكمات والمخلفات والقمامة والاشغالات بمدن وقرى ونجوع وعزب مركز ومدينة الطود.

وفى نهاية الجولة أوضح الدكتور محمد محمود رزق، أنه تم رفع مايقرب من 300 طن من القمامة والمخلفات الصلبة ومخلفات المبانى والأتربة ومخلفات نواتج قص الأشجار والزراعات، وذلك من مدينة الطود والقرى التابعه لمركز الطود خلال نهاية شهر مايو الماضي وبداية شهر يونيو الجاري من الفتره من 30/5/2020 حتى اليوم الأحد الموافق 7/6/2020، حيث جاء ذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وكان قد قاد الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، حملة لمواصلة الرش والتعقيم المستمر بالمركز، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة حملات الرش والتعقيم اليومية بالمدن والقرى لمكافحة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين المواطنين، وحمايتهم عبر تلك الحملات اليومية، وأكد نائب رئيس مركز ومدينة الطود، على أن الحملات للرش والتعقيم تواصلت بمعرفة محمد حسن علي حسين رئيس الوحده المحليه لقرية العديسات بحري، حيث استهدفت الحملة عددا من المنشآت الحكومية بالعديسات بحرى، فى مكتب خدمة المواطنين للبطاقات التموينية، ومبنى وحدة إسعاف العديسات، ومبنى وحدة المطافى، ومكتب وحدة الشئون الاجتماعية بالعديسات بحرى، ومكتب الطب البيطرى .

 


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