مديرية شباب الدقهلية تطهر الأندية والمراكز بإدارة المنزلة

الدقهلية شريف الديب

قامت لجنة المتابعة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بإشراف علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برئاسة كلا من حسني جاد، وعبد المنعم التهامي، بمتابعة حملات التعقيم بمراكز الشباب والأندية التابعة لإدارة شباب المنزلة، متمثلة في كل من مركز شباب البرودة، ومركز شباب الأحمدية، ومركز شباب مدينة المنزلة، ونادي إتحاد المنزلة.

وتم تعقيم كافة الأرجاء بمراكز الشباب، متمثلة في القاعات، والمكتبات، والمباني الإدارية، وكافة الطوابق والنوافذ والأبواب، وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان مع الإلتزام بارتداء الكمامات والقفازات.

وقامت لجنة المتابعة بالتنبيه بضرورة الإلتزام بتعقيم كافة الأرجاء يوميا، إضافة إلي نشر ملصقات التوعية بمراكز الشباب، وتوزيعها على الأفراد للتثقيف والتنوير بأعراض الكورونا والتفرقة بينها وبين نزلات البرد العادية، وطرق الوقاية وسبل العلاج وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والسيطرة التامة عليه لتخطي الأزمة والحد من انتشار، والحفاظ على الأرواح، خاصة وأن المرحلة القادمة تعتمد على وعي الأفراد، وقدرتهم على التكيف مع الظروف الطارئة والإلتزام قدر الإمكان مع التنبيه بضرورة ارتداء الكمامة تجنبا للعدوي والحرص على وجود مسافة بين الأفراد في كافة المعاملات.

وتم التأكيد علي ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة لكافة المنشآت بمراكز الشباب وعدم إهمالها لتيسير سبل الاستخدام حين عودة النشاط.