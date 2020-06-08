اليوم السابع
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مداهمة مخازن بيع الكمامات مجهولة المصدر وضبط 70 ألف كمامة بأسيوط

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:38 م
مداهمة مخازن بيع الكمامات مجهولة المصدر وضبط 70 ألف كمامة بأسيوط الكمامات - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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واصل فرع جهاز حماية المستهلك استهدافه لمخازن الأدوية وتجار السوق السوداء والذين يستغلون أزمة فيروس كورونا ، ويقومون ببيع الكمامات بالسوق السوداء وأيضا بيع الكمامات المغشوشة ، والتي تم تصنيعها بمصانع غير مرخصة ، وغير مجهزة لإنتاج المستلزمات الطبية

حيث يقوم فرع حماية المستهلك برئاسة اللواء  محمد عاطف القليوبي  بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومديرية الصحة والتفتيش الصيدلى بمداهمة المخازن الغير مرخصة ،والتفتيش على كافة المستلزمات الطبية المتعلقة بالإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا

ومن جهته قال اللواء محمد عاطف القليوبي رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بأسيوط فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الفرع قام بعدة حملات على مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية وتمكن من خلال الحملات من ضبط أكثر من 70 الف كمامة مغشوشة قبل توزيعها على الجمهور مجهولة المصدر ، وغير مطابقة للشروط الصحية  ، ولا تصلح للإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا

وأضاف القليوبيى أن الجهاز لن يترك الذين يعبثون بصحة المواطن من أجل حفنه من الجنيهات الحرام  مضيفا أن آخر حملة للفرع بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية تمكنت من ضبط مخزن غير مرخص تحت سطح الأرض يحتوى بداخله علي كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالمستشفيات الحكومية تمثلت في ضبط أدوية مدرجة جدول أول نفسية وعصبية وجدول 3 مخدرات عدد 88 أمبول وعدد4400 جوانتي جراحى وعدد 10500 كمامة طبية و 498 جهاز فاركولين و 3226 مستلزمات طبية متنوعة "كانيولا طبية_أنبوبة حنجرية_كيس جمع بول_انابيب شفط مخاط" و3350 سرنجات طبية و600 علبة أدوية مستشفيات وعطاءات ومناقصات حكومية  مؤكدا عدم التهاون مع أى شخص تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين

 

 

 
 
 
 

 


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