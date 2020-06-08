اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يكرم رئيس قرية القناوية و3 عمال نظافة.. صور

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:45 م
محافظ قنا يكرم رئيس قرية القناوية و3 عمال نظافة.. صور المكرمين
قنا وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اليوم بمكتبه فراج الوحش رئيس قرية القناوية التابعة لمدينة قنا و 3 عمال نظافة هم رضى سودانى ومبارك عبداللاه ومحمد ابوالحمد من قوة الوحدة المحلية للقرية وقام بتكريمهم لتفانيهم فى عملهم.

وأكد المحافظ أن مثل هؤلاء العاملين يعطوننا القدوة والمثل لما تحتاجه مصر من شبابها وأبنائها المخلصين التي تستحق منا جميعاً الجدية والإخلاص وإنكار الذات مؤكدا أن المحافظة حريصة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فكما يجرى مجازاة المقصرين في أعمالهم يجرى بالمثل مكافأة كل من يؤدي عمله على الوجه الأمثل داعيا جميع العاملين أن يحذوا حذوهم لبناء مصر التي نحلم بها.

ومن جانبهم قدم رئيس القرية والعمال شكرهم لمحافظ قنا على اهتمامه بتكريمهم مؤكدين له على استمرارهم فى بذل مزيد من الجهد لتحقيق رضا المواطن عن مستوى الخدمات المقدمه له .

 

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 


محافظ المنيا

أخبار مصرية

تكريم عمال نظافه

القناويه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة