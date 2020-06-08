محافظ قنا يكرم رئيس قرية القناوية و3 عمال نظافة.. صور

قنا وائل محمد

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اليوم بمكتبه فراج الوحش رئيس قرية القناوية التابعة لمدينة قنا و 3 عمال نظافة هم رضى سودانى ومبارك عبداللاه ومحمد ابوالحمد من قوة الوحدة المحلية للقرية وقام بتكريمهم لتفانيهم فى عملهم.

وأكد المحافظ أن مثل هؤلاء العاملين يعطوننا القدوة والمثل لما تحتاجه مصر من شبابها وأبنائها المخلصين التي تستحق منا جميعاً الجدية والإخلاص وإنكار الذات مؤكدا أن المحافظة حريصة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فكما يجرى مجازاة المقصرين في أعمالهم يجرى بالمثل مكافأة كل من يؤدي عمله على الوجه الأمثل داعيا جميع العاملين أن يحذوا حذوهم لبناء مصر التي نحلم بها.

ومن جانبهم قدم رئيس القرية والعمال شكرهم لمحافظ قنا على اهتمامه بتكريمهم مؤكدين له على استمرارهم فى بذل مزيد من الجهد لتحقيق رضا المواطن عن مستوى الخدمات المقدمه له .















