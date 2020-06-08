اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 02:36 م
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محافظ سوهاج: تحرير 89 محضر مخالفات مرافق خلال شهر

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:21 م
محافظ سوهاج: تحرير 89 محضر مخالفات مرافق خلال شهر محافظ سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أنه تم تحرير 89 محضر مخالفات مرافق بالتعاون بين شرطة المرافق والوحدات المحلية المختلفة خلال الشهر الماضي، وضبط 337 مخالفة متنوعة، وذلك في إطار العمل علي رفع الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، وفتح متنفس طبيعي للمواطنين وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، والحفاظ علي الشكل الحضاري وعودة الانضباط للشارع .

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف اعمال النظافة والتجميل، خاصة خلال ساعات الحظر، ورفع الاشغالات ورفع كفاءة وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق المحافظة، وخلق بيئة حضارية للمواطنين .

ومن جانبه، أوضح العميد عبد المنعم العلكي رئيس قسم شرطة المرافق بسوهاج أن المحاضر تنوعت بين 62 محضر إشغال الطريق العام، و15 محضر عدم حمل شهادة صحية، و10 محاضر بائع متجول بدون ترخيص، و محضرين منشأة بدون ترخيص.


 


سوهاج

محافظ سوهاج

المرافق

الاشغالات

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