محافظ سوهاج: تحرير 89 محضر مخالفات مرافق خلال شهر

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أنه تم تحرير 89 محضر مخالفات مرافق بالتعاون بين شرطة المرافق والوحدات المحلية المختلفة خلال الشهر الماضي، وضبط 337 مخالفة متنوعة، وذلك في إطار العمل علي رفع الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، وفتح متنفس طبيعي للمواطنين وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، والحفاظ علي الشكل الحضاري وعودة الانضباط للشارع .
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف اعمال النظافة والتجميل، خاصة خلال ساعات الحظر، ورفع الاشغالات ورفع كفاءة وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق المحافظة، وخلق بيئة حضارية للمواطنين .
ومن جانبه، أوضح العميد عبد المنعم العلكي رئيس قسم شرطة المرافق بسوهاج أن المحاضر تنوعت بين 62 محضر إشغال الطريق العام، و15 محضر عدم حمل شهادة صحية، و10 محاضر بائع متجول بدون ترخيص، و محضرين منشأة بدون ترخيص.
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