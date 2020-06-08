اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يترأس خلية أزمة مواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:27 ص
محافظ جنوب سيناء يترأس خلية أزمة مواجهة فيروس كورونا محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء : فايزة مرسال

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ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، لجنة خلية أزمة، وذلك بمكتبة بمدينة شرم الشيخ بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، وأعضاء الخلية المكون من ( مدير امن جنوب سيناء وسكرتير عام المحافظة ووكيل اول وزارة الصحة، وعدد من مستشارى المحافظ).

واستعرضت اللجنة البرامج الوقائية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا والجولات الميدانية المتعددة، للمرور على المستشفيات بكافة مدن المحافظة برئاسة نائب المحافظ والسكرتير العام، ومستشارى المحافظ ورؤساء المدن، والتى تم من خلالها  التأكيد على تواجد الأطقم الطبية والتمريض واستعدادهم الكامل لعلاج المرضى، واستقبال أية حالات وتوافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية، وتوافراحتياطيات منها بالمخازن.

 كما تم التشديد على إرجاء كافة إجازات الأطباء واطقم التمريض لحين زوال هذة الجائحة ولعم انتشار المرض والسيطرة عليه، وعقد اجتماع تنسيقى يوم 10 يونيو الجارى بخصوص امتحانات الثانوية العامة مع كافة الجهات المعنية وتفعيل دور غرف العمليات بكل مدينة وربطهم بالغرفة الام بالديوان العام.

 


مدينة شرم الشيخ

لجنة خلية كورونا

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محافظ جنوب سيناء

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