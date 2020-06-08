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محافظ بنى سويف يرأس اجتماع اللجنة الدائمة لاختيار القيادات

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:27 م
محافظ بنى سويف يرأس اجتماع اللجنة الدائمة لاختيار القيادات محافظ بنى سويف
بني سويف - أيمن لطفي

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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بالمحافظة، والتي يرأسها المحافظ، حيث حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم: اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة، وأعضاء اللجنة من أساتذة جامعة بني سويف: الدكتور أحمد الشيمي، الدكتور أحمد عبد الوهاب، والدكتور صلاح معوض، وبحضور مسئول اللجنة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات الأستاذ أحمد مرسى مدير عام الموارد البشرية. 

وأوضح بيان أن اللجنة انعقدت لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف القيادية الأتية بدرجة مدير عام وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وهى: مدير عام التعليم العام، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، ومدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة، ومدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة.

وعلى صعيد آخر تتواصل فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب، التى انطقلت الثلاثاء الماضى، والتي تستغرق 3 أسابيع، حيث يلقى مجموعة من المتخصصين محاضرات مختلفة، كما ما يتم بشكل يومى متابعة تنفيذ الدورة بتكليفات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف كل من: محمد جبر الأمين العام للمجلس الاستشاري ، ومشرف مبادرة تمكين، وهند أحمد الأمين العام المساعد.

وتشهد الدورة مشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وقيادات تنفيذية وأمنية للتدريب والتأهيل على العديد من المجالات والتخصصات مثل: القانون، الإدارة، الأمن القومى، التواصل الفعال، مكافحة الفساد، الاقتصاد، الإعلام، والمساءلة الاجتماعية، وإدارة الأزمات.


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