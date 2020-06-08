اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يكلف بالمرور على المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:10 م
محافظ المنيا يكلف بالمرور على المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات كورونا جانب من الاجتماع
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعاً مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لمتابعة مستجدات العمل والموقف الصحي العام بجميع مراكز ومدن المحافظة، والوقوف على تطورات الوضع الراهن بكافة المنشآت الطبية بالمحافظة واجراءات تطبيق خطة المحافظة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة مدي توافر المستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، اللواء محمود خليل مدير امن المنيا، ممثل هيئه الرقابة الادارية، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة.

قال المحافظ، إن الإجراءات المتبعة تأتي تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتشكيل خلية لادارة الازمة، للاشراف الكامل والمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية لفيروس كورونا ومتابعة المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

كلف المحافظ، السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك في المتابعة الميدانية لأعمال اللجنة للمرور على جميع المستشفيات، والبالغ عددها 14 مستشفى مخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة.

كما وجه المحافظ، بالاستمرار في متابعة مدي توافر المستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات، مؤكدا عدم السماح بتدني مستوى الأداء أو التقصير في أداء الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

 وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق إجراءات العزل المنزلي للحالات البسيطة، ومتابعة تنفيذ تلك الإجراءات بصفه دورية من خلال لجان الوحدات المحلية.

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

فيروس كورونا

إدارة الأزمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

مدير مركز خدمات نقل الدم : التبرع ببلازما المتعافين ممكن حتى 28 يوما من الشفاء

مدير مركز خدمات نقل الدم : التبرع ببلازما المتعافين ممكن حتى 28 يوما من الشفاء

الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 39 درجة نهاية الأسبوع

الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 39 درجة نهاية الأسبوع

شكوك حول مشاركة محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

شكوك حول مشاركة محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب 6 ساعات لأعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية

قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب 6 ساعات لأعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية

اللجنة العليا لمكافحة كورونا للمواطنين: عليكم تعزيز مناعتكم بالغذاء الصحى

اللجنة العليا لمكافحة كورونا للمواطنين: عليكم تعزيز مناعتكم بالغذاء الصحى

حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية

حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة