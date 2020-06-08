محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير شرق العاصمة ويوجه بسرعة تخطيط الحدائق

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الشرقية والتى تشمل رفع كفاءة الشوارع والانارة والتشجير ضمن المخطط الشامل لجعل المنطقة نموذجًا لباقى مناطق العاصمة .

وطالب محافظ القاهرة أثناء الجولة برفع كفاءة الشوارع الرئيسية والمحاور فى المنطقة الواقعة بين شارع النزهة وطريق النصر وإعادة تطوير أسوار شارع السيل بما يتناسب مع النسق المعمارى للمنطقة .

وتشهد المنطقة الشرقية إنشاء كبارى ومحاور جديدة تسهم فى انسياب الحركة المرورية بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى وتقليل أزمنة الرحلات كما تم تعديل اتجاهات عدد من الشوارع مع توسعتها وتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز يتناسب مع الطابع المعمارى للمنطقة .

كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة حديقة بن سندر ووجه بسرعة الانتهاء من تطويرها وإعادة تخطيطها وتكثيف الزراعة بها ورفع كافة الإشغالات منها لتعود كمتنفس طبيعى لأهالى المنطقة .

وشهدت منطقة مصر الجديدة إنشاء عدد من الكبارى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأعلنت محافظة القاهرة عن تنفيذ مرحلة أخرى من تطوير المنطقة للحفاظ على ما تم من تطوير والحفاظ على حياة وأمن المواطنين، وذلك بعد توسعة الشوارع والقضاء على الإشارات المرورية التى منعت التكدسات المرورية.

وتشهد العاصمة إنشاء عدد من المحاور المرورية الهامة من بينها محور روكسى رمسيس الذى يربط ميدان روكسى بميدان رمسيس بشكل مباشر ليوفر الوقت ويقضى على الازدحام المرورى بعدد من الطرق المجاورة له.

ويتم إنشاء 3 كبارى من أصل 6 كبارى بتكلفة مليار جنيه تقريبا بمنطقة الفسطاط، لربط طريقى صلاح سالم والأوتوستراد بالطريق الدائرى وكورنيش النيل كما يتم فتح امتداد لطريق الفسطاط ليصل إلى طريق الأوتوستراد، وتطوير طريق عين الحياة وربطه بطريق الخيالة والطريق الدائرى، وتطوير تقاطع شارع مجرى العيون مع طريق صلاح سالم، وفتح طريق جديد داخل حديقة الفسطاط يصل بين صلاح سالم وطريق الفسطاط، ويربط أحد الكبارى طريق صلاح سالم بالطريق الدائرى.