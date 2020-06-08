محافظ الجيزة: إزالة 16 عقار مخالف بالمدن والأحياء واسترداد 130 فدان بالواحات

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة جهودها لإزالة العقارات المخالفة حيث يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة فى ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم أمس إزالة 16 عقار مخالف بأحياء الهرم والطالبية والعمرانية والوراق وكرداسة والحوامدية وجنوب الجيزة.

وأضاف المحافظ أن الأعمال شملت إزالة قصر وفيلا تحت الإنشاء بمنطقة الثلاجة بكفر الحبل بحي الهرم كما تم البدء في إزالة عقارين بمنطقة القرصاية بحي جنوب الجيزة وإزالة 5 عقارات مخالفة بحى الوراق بشارع أولاد سعودى بجور مسجد المغفرة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد راشد أنه تم إزالة عقار حتي سطح الأرض بشارع وجيه الدكروري بحي العمرانية والبدء في إزالة مخالفات البناء بعقارين بشارع جمال عبد الناصر بقرية المعتمدية بمدينة كرداسة وازاله عقارين مخالفين بمدينة الحوامدية الاول بطريق مصر اسيوط والثاني قبل كوبرى أبو ربع واستكمال ازاله عقارين مخالفين بمنطقة الاخلاص بحي الطالبية .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن هناك مجهودات مكثفه لإزالة مخالفات البناء بمراكز المحافظة حيث تم إزالة 4 حالات تعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية البرميل ومسجد موسى بمركز أطفيح وازاله 6 حالات بناء مخالف بقرية ميت رهينة علي مساحه 1555 أراضى زراعية خارج الحيز العمرانى بمركز البدرشين، كما تم تنفيذ ازالة لتعديات واسترداد 130 فدان بمنطقة الباويطي بمركز الواحات البحرية .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشدداً على عدم الاكتفاء بإزاله المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الأجراء القانونى.

ويذكر ان محافظة الجيزة تشهد موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم ازاله مئات الحالات المخالفة خلال الاسبوع الماضي.