اليوم السابع
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ماذا طلبت منظمة الصحة العالمية من الباعة بالأسواق للوقاية من كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:18 م
ماذا طلبت منظمة الصحة العالمية من الباعة بالأسواق للوقاية من كورونا الأسواق- ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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طالب مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، الباعة في الأسواق، بتطبيق قواعد الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
وقال المكتب في منشور توعوي: "‏‏للباعة في الأسواق؛ حافظوا على سلامة زبائنكم بغسل وتعقيم جميع الأسطح المستخدمة لتجهيز الطعام واحرصوا على تطبيق قواعد النظافة الجيدة لليدين".
 
وكانت زارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الإثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.
 
وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.
 
وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
 
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
 
وذكرأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1271 حالة وفاة.
 
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الصحة

كورونا

الباعة

الاسواق

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