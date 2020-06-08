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مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية عن مستجدات كورونا.. الأربعاء

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:30 م
مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية عن مستجدات كورونا.. الأربعاء جون جبور الممثل الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر
كتب وليد عبد السلام

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يعقد مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة بعد غد الأربعاء مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو كونفرانس عن مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19).
 
ويناقش المؤتمر الصحفي أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) يشمل المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية ورفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والرد علي اسئلة الصحفيين والاعلاميين .
 
ويتحدث بالمؤتمر د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ود. داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ود. مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

 


الصحة

الصحة العالمية

كورونا

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