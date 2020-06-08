لحظة وصول طبيب إيرانى إلى طهران بعد الإفراج عنه فى عملية تبادل سجناء مع أمريكا.. فيديو

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نشرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية مقطع فيديو للحظة وصول الطبيب والعالم الإيرانى مجيد طاهري صباح اليوم، الإثنين، إلى إيران بعد أن أفرجت عنه السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي، وكان معتقلا لديها لمدة 16 شهرا.

ومجيد طاهري هو طبيب إيراني اتهمته الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية، ويعد ثاني عالم إيراني تفرج عنه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ويعود إلى إيران، بعد عودة سيروس اصغري الأربعاء، وعودة العنصر السابق فى البحرية الأمريكية مايكل وايت إلى واشنطن برعاية سويسرية.

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حسین جابری انصاری، معاون امور مجلس و ایرانیان وزیر خارجه در فرودگاه امام خمینی (ره) از طاهری استقبال کرد pic.twitter.com/WduOkXDT9C — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) June 8, 2020

واستقبل طاهري نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري، طاهري لدى وصوله إلى مطار الإمام الخميني الدولي.

وقال أنصاري "آمل أن يتم في المستقبل القريب إطلاق سراح" إيرانيين آخرين مسجونين في الخارج، مؤكدا أن وزارته ستبذل كل ما بوسعها لتحقيق ذلك.

بدوره قال طاهري أشكر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، والمسؤولين الأعزاء بينهم ظريف الذي عمل جاهدا، ومسؤولين آخرين نشطوا لأشهر لضمان إطلاق سراحي".

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن طاهري قوله "التهم التي وجهت لي عبثية وغير منصفة".

وبينما عبّرت كل من طهران وواشنطن عن استعدادهما لمزيد من تبادل السجناء، استبعدت السلطات الإيرانية إجراء مفاوضات أوسع مع الولايات المتحدة كما طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية، التي أكدت أنها لعبت دورا فيما سمته "البادرة الإنسانية" بشأن وايت وطاهري، إنها "على استعداد" لتقديم مزيد من المساعدة.