اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لحظة ضبط شبكة إلكترونية للتعامل فى العملات الافتراضية.. فيديو

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:48 م
لحظة ضبط شبكة إلكترونية للتعامل فى العملات الافتراضية.. فيديو المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد فيديو لحظة نجاح أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شبكة إلكترونية، للتعامل فى العملات الافتراضية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاحتيال الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت، والتداول غير المشروع للعملات الإلكترونية المُستحدثة لما لها من أضرار على العملة الوطنية والاقتصاد القومى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة بالقاهرة) باتخاذ إحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة كمقراً لإنشاء شبكة إلكترونية تتكون من (كروت شاشة كمبيوتر – قطع لوحات "Mother Boards" - مزودات طاقة كهربائيةPower supplies" موصلة ببعضها البعض بطرق فنية خاصة لاستخدامها فى تعدين وإصدار عملة إلكترونية "الإيثريوم Ethereum")، وهو ما يسمى عالمياً بالتنقيب "mining" وهى العملية الحسابية التى تقوم بها تلك الأجهزة لإنشاء تلك العملات الافتراضية، وهى عبارة عن نقاط داخل حوافظ إلكترونية ليس لها شكل مادى ملموس يتم التعامل بها مباشرةً ما بين شخص وآخر ويتم تحصيل قيمة تلك النقاط مقابل عملة الدولار من أحد البنوك الأجنبية الخاصة بتلك التعاملات ، دون رقابة من الجهات المختصة الأمر الذى يؤثر سلباً على الاقتصاد القومى للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهداف وضبط المذكور بالشقة المشار إليها بدائرة قسم شرطة بدر، وضبط الشبكة الإلكترونية التى يستخدمها فى تعدين العملة الإلكترونية ومكوناتها ( 114 كروت شاشة كمبيوتر - 19 لوحة - Mother Boards 19 مزودات طاقة كهربائية – Power supplies جهاز محمول محمل عليه المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمتهم وبرامج ومحادثات تُؤكد نشاطه غير المشروع".

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وممارسته ذلك النشاط مستخدماً الأجهزة الإلكترونية والهاتف المحمول المضبوطين بحوزته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


شبكة الكترونية

الداخلية

حوادث

حملات امنية

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة